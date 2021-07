Sei di Calenzano se… “peccato che Piazze Reali non sia stato anche in diretta Facebook”

CALENZANO – Un gruppo in crescita, ma apolitico, attento alle esigenze dei cittadini. Si definisce così Sei di Calenzano se… il gruppo di Facebook. “Il gruppo si è sempre distinto per la sua apoliticità, neutralità ma anche per rappresentare una entità, – spiega il suo amministratore Lapo Simonetti – una sorta di vedetta e di […]

CALENZANO – Un gruppo in crescita, ma apolitico, attento alle esigenze dei cittadini. Si definisce così Sei di Calenzano se… il gruppo di Facebook. “Il gruppo si è sempre distinto per la sua apoliticità, neutralità ma anche per rappresentare una entità, – spiega il suo amministratore Lapo Simonetti – una sorta di vedetta e di denuncia di tutte le criticità del territorio, distinguendosi da altri gruppi minori della cittadina che invece fanno trasparire una matrice fortemente politica e di parte, che spesso trascende in prese di posizione o in battaglie mediatiche strumentalizzate”. Il gruppo sperava che l’amministrazione comunale decidesse per Piazze Reali una versione “mista” in presenza e in diretta Facebook.

“Ci si auspicava la possibilità di fare una diretta a solo uso degli iscritti, – dice Simonetti – visto che la partecipazione della cittadinanza è stata di sole 30 persone, tre delle quali eravamo noi amministratori del gruppo Sei di Calenzano se…, Che qualcuno si faccia delle domande e in fretta si dia delle risposte, andremo avanti nella nostra missione forti dei numeri e della partecipazione virtuale che ci sta premiando”.