“Sei sole, pioggia, neve, vento…”: in una targa tutto “l’amore” di Banda Albereta per Virginia

SIGNA – Cosa sia e cosa abbia fatto in questi anni Banda Albereta non lo scopriamo certo oggi. La solidarietà resta sempre la parola d’ordine, unita a quella sensibilità, dimostrata in più di un’occasione, nel ricordare chi, purtroppo, non ce l’ha fatta. Lo dimostra anche quanto fatto nella giornata di ieri presso il Liceo G.B. Niccolini Palli di Livorno dove, alla presenza della famiglia, di una rappresentanza del gruppo e dei docenti della classe di Virginia, accompagnati dalla direttrice è, stata inaugurata una targa in ricordo della ragazza, prematuramente scomparsa, nel giorno del suo compleanno. “Sei sole, pioggia, neve e vento… Sei arcobaleno, alba e tramonto… Sei noi. Anima pura e sincera vivrai nei nostri cuori per sempre”. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

Virginia, infatti, aveva solo 14 anni quando, lo scorso ottobre, è volata in cielo a causa di una rara forma di tumore alla testa. Originaria di Rosignano, è entrata davvero nel cuore di Banda Albereta che, su suggerimento della famiglia, ha devoluto i circa 4.000 euro raccolti in occasione dell’evento di settembre a San Mauro all’Istituto scolastico di Livorno, da sempre molto attivo nel sociale. Non a caso, la scuola ha deciso a sua volta di aiutare 46 ragazzi di famiglie in difficoltà che usufruiranno della didattica diretta per un anno. Il modo migliore per ricordare chi è stato decisamente meno fortunato di noi e donare un sorriso a chi magari sta vivendo un periodo difficile.

