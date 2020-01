Sei tigli piantati in piazza IV Novembre

SESTO FIORENTINO – Sei nuovi tigli sono stati piantati in piazza IV Novembre. L’amministrazione comunale ha preso questa decisione per sostituire le alberature abbattute per motivi di sicurezza in estate nella piazza. L’intervento rientra nella prima fase del piano di piantumazioni avviato da metà dicembre che, una volta ultimato, vedrà messi a dimora oltre settanta nuovi alberi. Sempre stamattina sono stati piantati altri tre tigli nel giardino della scuola Pascoli.

Queste nuove piante si aggiungono ai quindici bagolari inseriti in viale Togliatti, alle nuove querce in via Parini e nel giardino della scuola Azzurra e ai prunus ora presenti nel parcheggio antistante.

“Con queste piantumazioni – ricorda l’assessore all’Ambiente Silvia Bicchi – ci avviamo al giro di boa di questo piano, all’interno delle manutenzioni del verde previste nel corso dell’anno appena concluso. Oltre alla necessaria sostituzione delle piante abbattute in estate per motivi di sicurezza, come in piazza IV Novembre, stiamo cercando di arricchire e migliorare il contesto urbano con l’inserimento di nuovi alberi, come avvenuto in viale Togliatti”.