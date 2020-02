“Sei tu!” incontri per bambini all’Auser per promuovere i corretti stili di vita

SESTO FIORENTINO – Crescere seguendo corretti stili di vita aiuta i bambini a diventare adulti sani e consapevoli. Con questo obiettivo Auser Sesto Fiorentino e Auser Toscana hanno promosso una serie di incontri-letture rivolte ai bambini. “Sei tu”, questo il titolo del ciclo di appuntamenti che si terranno nella sede di via Pasolini 101 Circolo Nuova Zambra, è un progetto messo a punto dall’associazione, finanziato dalla Regione Toscana con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino e la collaborazione di Buona-Benessere a misura di bambino, Florence Art Edizioni, Associazione Ex Libris, Fratres e Pasticciando Insieme, Banca dell’Esperienza. Protagonisti degli eventi i bambini dai 5 agli 11 anni. Questa mattina il tema che ha permesso ai bambini di giocare e imparare i buoni stili di vita è stato il movimento. Attraverso una serie di giochi condotti da un’esperta i piccoli partecipanit hanno appreso quanto l’attività fisica sia importante nella vita quotidiana e grazie alla presenza del gruppo della Banca dell’Esperienza i bambini hanno conosciuto anche i giochi di una volta. Il prossimo appuntamento sarà sempre all’Auser alle 10 sabato 22 febbraio e sarà dedicato all’educazione ambientale. Ultimo appuntamento sarà il 7 marzo dedicato all’educazione emotiva con “I nonni sono troppo forti!” a cura della Banca dell’Esperienza e poi il libro di Sabrina Rizzello “Nonna mi racconti una storia” e letture ad alta voce e musica. Calcit individuerà per ogni incontro uno specifico professionista. E.A.