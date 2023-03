Sei uomini e sei donne: sono i primi dodici candidati di Campi Domani a sostegno di Antonio Montelatici

CAMPI BISENZIO – Campi Domani, la lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Antonio Montelatici, ufficializza i primi dodici nominativi dei candidati al consiglio comunale di Campi Bisenzio. Si tratta di sei uomini e sei donne, “con esperienze – si legge in una nota – di vita e lavorative diverse, espressione delle varie aree del territorio campigiano”.

Ecco i nominativi in ordine alfabetico:

Girolamo Auddino, detto Mimmo, nato nel 1972, ha conseguito il diploma scientifico proseguendo gli studi in giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, mentre lavorava in ambito commerciale per un’impresa di catering. Dal 2006 lavora in Fidi Toscana Spa, dove ricopre il ruolo di consulente finanziario ed esperto commerciale, operando in particolare nelle province di Firenze e Arezzo. Appassionato di sport, ha giocato a pallavolo e a calcio a livello amatoriale.



Andrea Falsetti, nato nel 1953, ex agente di commercio in pensione, dal 1995 al 2004 è stato consigliere comunale di Forza Italia e successivamente assessore al personale, polizia municipale e viabilità di Campi. Da sempre impegnato nel mondo del volontariato, è membro del Comitato esecutivo provinciale di Firenze del Movimento cristiano lavoratori e presidente dell’Associazione Bettina Onlus. Recita da anni con la compagnia teatrale campigiana “Com’unattore”.

Annamaria Dario, nata nel 1975, laureata in giurisprudenza all’Università di Firenze, dal 2006 svolge la professione di avvocato con studio in Campi Bisenzio. Ha conseguito due master in fenomeni migratori e diritto dell’immigrazione. Per circa dieci anni ha operato come volontario presso gli sportelli legali per migranti di alcune associazioni fiorentine. Vive a Campi dal 2004, sposata, ha una bambina ed è appassionata di montagna, trekking e natura.

Luana Gabbiani, nata nel 1952, pensionata, ha lavorato presso lo studio commerciale Gabbiani per circa 30 anni, iniziando come dattilografa e poi come contabile, arrivando a seguire piccole e medie aziende fin dalla fase della loro costituzione, per poi giungere a far parte del collegio dei probiviri di un’importante società. Attualmente si dedica alla famiglia, ama fare lunghe camminate e fa parte del Gruppo sportivo ciclistico Campi 04.

Alessandro Gensini, nato nel 1954, per venti anni è stato agente di commercio per vari marchi nei settori di moda e regalistica, fra cui Nazareno Gabrielli, Fratelli Guzzini e Fratelli Calegaro. Ha seguito operazioni immobiliari in Kenya ed è attualmente amministratore unico di un’impresa immobiliare. Ha collaborato con associazioni del volontariato sociale ed è iscritto alle società sportive Canottieri e Florentia nuoto club. Già candidato nel 2013 nella lista Alleanza Cittadina per Campi, è il portavoce di Campi Domani.

Shuangjian Hu, detta Giulia, nata nel 1976 in Cina. Ha conseguito una laurea in scienze della formazione primaria e una in scienze umanistiche e gestione delle risorse umane in Cina, per poi trasferirsi in Italia circa 22 anni fa. Ha conseguito due master presso la Rome Business School e ora sta seguendo un master MBA International. Attualmente si occupa di formazione ed è titolare della Rx Consult, un centro elaborazione dati e consulenze per le aziende. Ha svolto per anni il ruolo di mediatrice culturale ed è presidente dell’associazione culturale italo-cinese per l’istruzione.

Irene Iantorno, nata nel 1991, ha sempre vissuto a Campi Bisenzio. Dal 2016 è sposata e ha due bambini, di 6 anni e di 9 mesi. Appassionata di moda, ha una qualifica di modellista addetta al confezionamento di abbigliamento e ha avuto varie esperienze in negozi di abbigliamento. Da 10 anni lavora presso la pasticceria “Il Grillo” di Campi Bisenzio. Ha svolto attività di volontariato. Fin da piccola segue con interesse la politica, grazie al padre Arturo che è stato consigliere comunale di Campi.

Andrea Li Puma, nato il 1988, laureato in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Firenze è medico di medicina generale a Campi Bisenzio e di assistenza primaria a ciclo orario (ex Continuità Assistenziale) a Montemurlo (Prato). Ha suonato per circa 10 anni nella scuola di musica di Campi Bisenzio, con cui ha partecipato a due edizioni dell’European Youth Music Festival. Ha praticato molti sport: nuoto, karate tradizionale, kick boxing e svolto attività di volontariato presso il canile di Casale (Prato).

Diletta Marzi, nata nel 1978, ha conseguito la laurea con lode in giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze. Dopo aver collaborato con uno studio notarile e legale, nel 2007 ha intrapreso la libera professione in ambito civile aprendo uno studio a Campi. Sposata, ha due figli di 10 e 6 anni. Già candidata nel 2013 nella lista Alleanza Cittadina per Campi, è appassionata di sport e ha praticato sci a livello agonistico nella Sci Club Lanciotto (attuale Ski Team).

Mariella Nives, nata nel 1968, laureata in architettura presso l’Università degli studi di Firenze-Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio, ha conseguito un master in multilinguismo e dialogo interculturale. Ha collaborato con importanti studi di architettura e ingegneria, occupandosi di grandi progetti di recupero edilizio. Ha insegnato arte e immagine presso l’istituto comprensivo R.L. Montalcini. Attualmente si occupa di servizi immobiliari come real estate asset manager.

Niccolò Pittalis, nato nel 1997, cresciuto a Campi, nel 2015 ha iniziato a lavorare nell’enoteca di famiglia a Firenze. Ad ottobre 2016, assieme a sua madre, ha avviato una nuova attività nel settore della ristorazione a San Donnino. A oggi collabora con un’impresa che opera in ambito logistico. Ha sempre praticato attività sportiva, in particolare pugilato a livello agonistico. Profondamente appassionato del mondo del vino in tutti i suoi aspetti, sta frequentando un corso per sommelier.

Edoardo Rossi, nato nel 1979, laureato in farmacia all’Università degli studi di Firenze dal 2006, svolge l’attività di farmacista dal 2006, anno in cui ha conseguito l’abilitazione. Fino al 2016 ha lavorato presso la farmacia Giglioli di Campi Bisenzio, prima come associato, poi come socio e infine come direttore. Appassionato di giochi di ruolo e arti marziali, ha scritto due libri: “La rete”, un romanzo pubblicato nel 2021 e “Il Plico”, un giallo ambientato a Campi Bisenzio ed edito nel 2022.

Campi Domani, inoltre, ha di recente lanciato la campagna di ascolto “La Campi che vorrei…” alla quale possono partecipare tutti, compilando un questionario, di persona presso i gazebo di Campi Domani presenti nei mercati di San Donnino (il venerdì) e Campi centro (il sabato), oppure on line tramite la pagina Facebook della lista o sul sito Internet www.montelatici.it. Nel questionario i cittadini e le associazioni sono chiamati a esprimere la loro opinione sugli interventi che ritengono prioritari – dalla manutenzione di parchi e giardini alla sicurezza urbana, dal trasporto e mensa scolastici all’edilizia residenziale pubblica – suggerire progetti o idee per la città e segnalare eventuali situazioni di degrado, incuria o pericolo. E’ possibile partecipare alla campagna di ascolto fino al 31 marzo. Una volta raccolti, i contributi andranno a comporre il programma della coalizione che sostiene il candidato sindaco Antonio Montelatici.