“Selezione naturale” apre la stagione del Teatro Manzoni

CALENZANO – Dal 19 al 23 ottobre alle 21.15 al Teatro Manzoni andrà in scena “Selezione naturale (Boom boom boom)” di Xavi Morató, con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Regia di Alessandro Maggi. Produzione La Macchina Del Suono.

“Selezione naturale” è il primo spettacolo della stagione del Teatro Manzoni di Calenzano è una produzione del Teatro Manzoni in prima assoluta:

Con il pretesto di un’intervista a Eric, cantante di successo, prima del concerto del secolo, Max e Piero, nomi che poi si riveleranno inventati, cominciano a realizzare il loro progetto perverso. Sequestrano l’artista, chiedono un riscatto spropositato e tentano di opporsi con un gesto eclatante a un sistema per loro ormai da tempo irrecuperabile. Le motivazioni dei due sono differenti e, in realtà, è la mente più estrema di Max che ha ordito un piano ben più singolare, che prevede la carneficina dei 20.000 spettatori che riempiranno lo stadio per il concerto. Attraverso un dialogo a tre serrato e sempre a cavallo tra dramma e commedia, la mediocrità della società di oggi scandisce la sequenza dei passaggi drammaturgici con chirurgica precisione, con gli stessi atti denominati “primo, secondo, terzo Boom”. Vengono in luce i caratteri, le personalità, i problemi di vita dei tre personaggi, la loro umanità fragile e le loro ambizioni deluse, ma anche la stupidità umana, la ricerca di denaro facile, il declino dei valori e della cultura. Il finale è ovviamente un mistero, come tutti i finali. Biglietti: intero -14 euro, ridotto over 65, Soci Coop, allievi Scuola Foà – 12 euro.