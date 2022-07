Selezione pubblica per incarichi di rilevatore Istat a lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sulla home page del sito Internet del Comune di Lastra a Signa l’avviso pubblico di selezione per soli titoli per il conferimento di incarichi di rilevatore per indagini statistiche e censimenti nel periodo 2022/2024. L’attività di rilevazione per conto dell’Istat consiste principalmente nella raccolta di informazioni sulle unità di […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sulla home page del sito Internet del Comune di Lastra a Signa l’avviso pubblico di selezione per soli titoli per il conferimento di incarichi di rilevatore per indagini statistiche e censimenti nel periodo 2022/2024. L’attività di rilevazione per conto dell’Istat consiste principalmente nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione attraverso un’attività sul campo con interviste dirette, svolte con l’ausilio di questionari predisposti secondo le finalità della rilevazione. I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie soggette alle rilevazioni. Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda di partecipazione in carta semplice entro le ore 12 del 13 agosto trasmettendola via posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo comune.lastraa-signa@pec.it o via email a urp@comune.lastra-a-signa.fi.it o consegnandola direttamente allo Sportello Unico al Cittadino del Comune (piazza del Comune 17) o tramite raccomandata a/r indirizzata a: Ufficio Statistica del Comune di Lastra a Signa – piazza del Comune 17, 50055 Lastra a Signa. Il compenso delle prestazioni è lordo e onnicomprensivo, assoggettato a tutte le trattenute dovute in base alle leggi vigenti e sarà determinato di volta in volta prima dello svolgimento delle singole rilevazioni, secondo le disposizioni stabilite dall’Istat.