Selezione pubblica per lo Staff del sindaco

CALENZANO – Fino al 13 marzo è possibile presentare la domanda per la selezione pubblica per valutazione curricula per conferimento incarico di una persona presso lo staff del sindaco con contratto pieno e determinato. L’individuazione del soggetto sarà effettuata, stante il carattere della fiduciarietà, direttamente dal sindaco, previo espletamento di procedura comparativa sulla base dei curriculaprofessionali presentati dai candidati in possesso dei requisiti richiesti.

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro ed avrà durata fino alla data di scadenza del mandato del sindaco.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro. Verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria giuridica D, posizione economica D1, dal vigente CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali” e dalla contrattazione integrativa in vigore all’atto dell’assunzione in servizio. La Giunta potrà inoltre decidere se corrispondere un emolumento ad personam in sostituzione delle componenti del trattamento economico accessorio e quindi sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione. E’ richiesta la laurea triennale o specialistica o magistrale a ciclo unico.