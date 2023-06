“Sembra di essere in una foresta”: via Marconi, la protesta di un gruppo di cittadini

CAMPI BISENZIO – “Nei giardini dove i bambini potrebbero giocare c’è l’erba alta, i luoghi dove poter fare un po’ di sport o restare semplicemente in relax sono impraticabili, le piste ciclabili e gli argini, ormai invase dalla vegetazione, altrettanto impraticabili. Tutto questo nonostante le numerose e-mail inviate in questi mesi in Comune”: è un appello accorato, oltre a essere un grido d’allarme, quello che un gruppo di cittadini di Campi Bisenzio rivolge all’amministrazione comunale. Lo fa segnalando alcune cose che non vanno non solo nella zona dove vivono, alle spalle della Rsa La Mimosa o nei pressi di via Marconi, ma un po’ su tutto il territorio. E “certificandole” con le immagini che pubblichiamo. Non che abbiano perso le speranze, ma non è la prima volta, ci tengono a ribadire, “che facciamo presente questa situazione. Sono settimane che scriviamo all’indirizzo e-mail a cui ci è stato detto di rivolgerci, ma fino a oggi non abbiamo avuto alcuna risposta, né alle nostre rimostranze, né tanto meno dal punto di vista pratico, visto che passano le settimane e nessuno fa niente. Ci sembra di vivere in una “foresta”, con tutto quello che ciò comporta: zanzare, i cani pieni di forasacchi, le zecche, non ci sono parole per esprimere il disagio che stiamo vivendo”. La loro attenzione poi si sposta sulla pista ciclabile, “dove una bicicletta e un monopattino non riescono a “scambiarsi”, in alcuni punti, e costretti a passare uno alla volta a causa della lunghezza della vegetazione”, e sugli argini “dove ci sono dei veri e propri alberi…”.