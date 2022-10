Sempre nel segno delle due ruote: il 10 dicembre “Lastra Gravel” anticiperà la ciclostorica “La Lastrense”

LASTRA A SIGNA – Sarà una “gustosa” anticipazione della seconda edizione della ciclostorica “La Lastrense”. Il Gs 3M di Caverni non si ferma e oltre a organizzare la seconda edizione della ciclostorica (nel 2023), inserita anche questa volta nel programma del Giro d’Italia d’epoca con tre giornate di festa a di Lastra a Signa dal 17 al 19 marzo, guarda anche all’ultimo mese del 2022. A dicembre, infatti, sarà la volta della prima edizione della “Lastra Gravel”, con partenza alle 10, in un’unica griglia, da piazza Garibaldi, nel centro storico lastrigiano. I “gravelisti” potranno quindi scegliere fra due diversi percorsi: uno di 30 chilometri (quasi totalmente privo di dislivelli) e l’altro, il più lungo, di 50 chilometri, previsto ristoro e pacco gara. Le iscrizioni sono già aperte al costo di 20 euro, per ulteriori informazioni www.lastragravel.it. L’appuntamento è per il prossimo 10 dicembre, in occasione della “Sagra degli antichi sapori”, festa dell’associazionismo lastrigiano a cura dell’amministrazione comunale. A darci queste prime anticipazioni sono stati Gianni Taccetti, segretario della U.N.V.S. Le Signe “Nesti-Pandolfini”, e alcuni degli organizzatori della ciclostorica La Lastrense, Marco Falsetti, Guglielmo D’Ambrosi, Graziano Firenzuoli, Sauro Vezzosi e naturalmente Mauro Caverni che abbiamo incontrato di recente a conclusione della mostra dedicata alla stessa ciclostorica organizzata in collaborazione della U.N.V.S. Ambasciatori dello Sport all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio. Per quanto riguarda invece la seconda edizione della ciclostorica, la prima giornata sarà dedicata all’accoglienza di tutti gli iscritti che potranno visitare il mercato vintage e le varie mostre in programma. Il 18 marzo sarà incentrato sulla “pedalata rosa”, passeggiata sulle due ruote con partenza da Lastra a Signa che fiancheggerà la pista ciclabile dell’Arno, in collaborazione con la Uisp, per poi arrivare al parco delle Cascine per un totale di 22 chilometri. Infine, il 19 marzo ci sarà la seconda edizione della ciclostorica: partenza alle 9.30 con la possibilità di percorrere tre diversi tracciati: il lungo, il medio e il corto (77, 47 e 37 chilometri). Per info www.lalastrenseciclostorica.it