“Sempre verde” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – In scena sabato 19 e domenica 20 marzo alle ore 20.30 al Teatro Limonaia “Sempre verde” di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani che cura anche la regia. Produzione esecutiva AttoDue.

La storia. Il fratello torna da un lungo vagare. La sorella non si è mossa da dove è nata. L’incontro tra i due è come un viaggio per riconoscersi. Un tempo, insieme, per trovare le radici e il senso del presente che spazia dalla realtà fatta di incertezza, la paura di non riuscire a costruire nulla con le proprie mani e una memoria fragile, evanescente, nella quale i due si ritrovano bambini, sognanti, giocanti. In questa Antigone e questo Polinice contemporanei, scorre un sangue che rischia di essere infettato, un sangue sbiadito, avvelenato dal disagio di non sapere più scrivere la propria storia. Un sangue che però non può essere ignorato. Il sangue dei Fratelli.

Sempre verde, terzo elemento della Trilogia dei legami, affronta quello che forse è il più complesso e misterioso tra i rapporti di sangue: quello tra Sorella e Fratello. Le vicende interiori dei protagonisti sono emblema di un’epoca, quella contemporanea, e assumono un valore generazionale, i personaggi infatti incarnano sentimenti diffusi e contraddizioni del nostro tempo.

info e prenotazioni: 3938120835

prenotazioni@teatrolimonaia.it