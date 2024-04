Senso unico alternato in via Livornese all’altezza di via del Leccio per lavori di allacciamento alla rete del gas 

LASTRA A SIGNA – Per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete gas metano da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio in via Livornese, all’altezza del civico 283, sono istituite le seguenti modifiche alla circolazione stradale: istituzione del senso unico alternato regolato da segnaletica verticale e […]

LASTRA A SIGNA – Per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete gas metano da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio in via Livornese, all’altezza del civico 283, sono istituite le seguenti modifiche alla circolazione stradale: istituzione del senso unico alternato regolato da segnaletica verticale e movieri, con orario 9–16 nel tratto interessato dai lavori di scavo; istituzione in tutta l’area del cantiere del limite di velocità di 30 km/h; istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di via Livornese compreso fra i civici 279 e 289, limitatamente al lato numeri dispari; chiusura al traffico veicolare di via del Leccio con accesso e uscita da via Livornese consentito ai soli residenti e frontisti, limitatamente all’orario 9–16; alle 16 di ogni giorno la circolazione su via Livornese sarà ripristinata a doppio senso di circolazione e sarà riaperta al traffico via del Leccio. La tempistica del cantiere e della chiusura potrà diminuire in base all’avanzamento dei lavori.