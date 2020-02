Sentenza aeroporto, Fattori (Sì Toscana a sinistra): “Nessuno è al di sopra delle regole”

FIRENZE – “Avrei preferito battere Giani alle elezioni di maggio e invece ci ha pensato il Consiglio di stato a far saltare uno dei punti fondamentali del suo programma”: commenta così Tommaso Fattori, capo gruppo di Sì Toscana a Sinistra in Consiglio regionale la decisione presa in merito all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze. “E non perché il Consiglio di stato faccia politica – aggiunge – ma perché la magistratura ribadisce che in questo Paese, per fortuna, nessuno è al di sopra delle regole: né i ricchi imprenditori, né chi siede nelle istituzioni”.

“Giani, Renzi, Nardella e tutta la destra hanno ripetuto per anni il loro no al parco della Piana e allo sviluppo del Polo scientifico di Sesto con l’obiettivo di incastrare un nuovo aeroporto all’interno di un’area “iperinfrastrutturata” e “iperinquinata”. La sentenza è chiara e durissima, nessuno può violare le leggi, neppure i potenti e gli amici degli amici, – continua – in questi anni si è cercato di imporre un’opera sbagliata attraverso forzature di ogni genere, senza avere fatto gli approfondimenti tecnici necessari e senza una seria valutazione degli impatti”.

“A Giani e a Rossi chiedo di fermarsi, basta con questo accanimento contro la Piana. Prendano atto che hanno vinto i comitati, le associazioni, i sindaci, i cittadini e tutti coloro che hanno a cuore la qualità della vita e la qualità dell’ambiente. Servono adesso scelte condivise con i sindaci e con la popolazione, voltando pagina”.