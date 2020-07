Serata di shopping al mercato sotto le stelle con i negozi del centro aperti

SESTO FIORENTINO – Serata di shopping ieri 16 luglio in occasione dei Giovedì sotto le stelle. Negozi del centro aperti per gli acquisti serali e i banchi del mercato presenti in piazza Vittorio Veneto, piazza IV Novembre e la zona del mercato del sabato. Molte persone per le strade del centro alla ricerca di un […]

SESTO FIORENTINO – Serata di shopping ieri 16 luglio in occasione dei Giovedì sotto le stelle. Negozi del centro aperti per gli acquisti serali e i banchi del mercato presenti in piazza Vittorio Veneto, piazza IV Novembre e la zona del mercato del sabato. Molte persone per le strade del centro alla ricerca di un acquisto importante nei negozi e al mercarto. In piazza Vittorio Veneto anche una postazione della Misericordia di Sesto Fiorentino ha attirato l’attenzione dei passanti. I Giovedì sotto le stelle, le aperture serali dei negozi del centro, proseguono per tutto il mese di luglio. E.A.