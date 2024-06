Sere d’estate: a Villa Caruso Bellosguardo spettacoli, concerti, laboratori per bambini teatro e musica 

LASTRA A SIGNA – E’ già iniziata a Villa Caruso Bellosguardo la programmazione di eventi e di iniziative estive: teatro, concerti, laboratori per bambini, spettacoli nello splendido giardino e nei locali che furono dimora del grande tenore napoletano. Dopo il Caruso Wine and Food Summer Festival, i prossimi appuntamenti saranno: il 25 giugno e 2 […]

LASTRA A SIGNA – E’ già iniziata a Villa Caruso Bellosguardo la programmazione di eventi e di iniziative estive: teatro, concerti, laboratori per bambini, spettacoli nello splendido giardino e nei locali che furono dimora del grande tenore napoletano. Dopo il Caruso Wine and Food Summer Festival, i prossimi appuntamenti saranno: il 25 giugno e 2 luglio dalle 8.30 alle 13 con “La piazza dei bambini”, attività di danza, teatro, gioco, natura per i più piccoli.

Il 1, 8, 15, 29 luglio e 5 agosto spazio a “Radici emergenti: il teatro di parola e la musica di ispirazione popolare e innovativa” a cura di Associazione Villa Caruso e Teatro delle Arti. Cinque serate di musica, teatro e buon cibo con La Compagnia delle Seggiole, Carlo Maver, Max Manfredi e il Quartetto Piumbago, Sara Marini (possibilità della formula spettacoli e cena). Il 2, 3, 4 e 5 luglio andrà in scena lo spettacolo “Molto rumore per nulla” a cura di Nexus Studio: adattamento della celebre commedia di Shakespeare ambientata nel giardino all’italiana della Villa. Il 24, 25 e 26 luglio “La Storia di Alan Turing”, lo spettacolo teatrale dedicato al matematico e crittografo britannico che decifrò i codici della macchina Enigma. Infine il 2 agosto in occasione dell’anniversario della morte del tenore Enrico Caruso il concerto “Scetà sti muri” con il tenore Mark Milhofer e il maestro Leonardo Ciampa.

“Una meravigliosa location quella di Villa Caruso – ha spiegato l’assessore alla cultura Massimo Galli – che è nostra intenzione continuare a valorizzare anche grazie al lavoro dell’Associazione che ha proposto per questa estate un programma di eventi che spaziano dal teatro, con il ritorno della Compagnia delle Seggiole, due spettacoli dedicati a pezzi di storia fiorentina, al grande Bartali e alla notte dei ponti di Firenze, concerti, come quello del 2 agosto in onore a Caruso nell’anniversario della sua morte fino ad appuntamenti dedicati alle giovani generazioni con i laboratori per bambini nel progetto de “La piazza dei bambini”…”.

“L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di continuare a investire su Villa Caruso, – ha aggiunto il sindaco Emanuele Caporaso – un bene storico e architettonico prezioso che vogliamo sia salvaguardare che riqualificare: a breve termineranno i lavori di rifacimento delle facciate dell’ala denominata Fattoria che insieme al completamento dell’intervento sui solai e sul tetto (già concluso) ci consentirà in futuro di ricavare nuovi spazi anche per la convegnistica e la formazione”. Per informazioni e prenotazioni sulle attività di Villa Caruso scrivere a info@villacaruso.it.