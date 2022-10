“Sereni Orizzonti” cerca personale per le proprie Case di riposo. Un giorno per la selezione, come partecipare

FIRENZE – Il gruppo Sereni Orizzonti – tra le prime tre realtà in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani, con 80 Rsa e più di 5.000 posti letto in Italia e all’estero – ha attivato le procedure di ricerca di personale addetto all’assistenza da impiegare nelle strutture presenti in Toscana e in […]

FIRENZE – Il gruppo Sereni Orizzonti – tra le prime tre realtà in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani, con 80 Rsa e più di 5.000 posti letto in Italia e all’estero – ha attivato le procedure di ricerca di personale addetto all’assistenza da impiegare nelle strutture presenti in Toscana e in Emilia-Romagna. Le strutture di Sereni Orizzonti in cui verrà inizialmente inserito il nuovo personale reclutato si trovano a Firenzuola, molto vicino al Comune di Monghidoro (Bo) e a Pianoro (Bo). Le altre strutture del gruppo si collocano in tutta la regione Toscana (in provincia di Firenze, Lucca, Pistoia e Livorno) ed Emilia-Romagna (in provincia di Piacenza e Bologna). La giornata di “reclutamento” si terrà il 13 ottobre dalle 11 alle 16 presso la CRA “Valleverde” di Pianoro (Bo), in via Marzabotto, 23. Nel dettaglio, le opportunità di lavoro disponibili riguardano le seguenti figure: OSS (Operatori Socio-Sanitari); ADB (Addetto alla Assistenza di Base); OSA (Operatore Socio-Assistenziale); infermieri. Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi al numero di telefono 055 8101271 o tramite e-mail all’indirizzo firenzuola@sereniorizzonti.it. È possibile prendere contatti per eventuali chiarimenti. Durante la giornata di selezione, i profili idonei sosterranno un colloquio conoscitivo con i responsabili.