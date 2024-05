Serie A, il sogno dei Cavalieri Union finisce a Torino

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il sogno dei Cavalieri Union finisce a Torino. La semifinale di ritorno del campionato di Serie A è stata vinta dai padroni di casa del Cus con il risultato di 29-6. Un punteggio prefetto per gli universitari che hanno ribaltato il 37-13 con cui i Cavalieri Union avevano vinto il match di andata a Prato. La squadra torinese si è così qualificata alla finalissima di Firenze contro la Lazio di sabato 1 giugno. La delusione dei ragazzi del Prato Sesto è tangibile, ma non offusca quanto di buono hanno fatto nel corso della stagione. Allo stadio Albonico i padroni di casa sono stati più bravi a interpretare la partita, guadagnando un vantaggio in termini di possesso e di territorio che poi hanno portato fino in fondo. Il match era iniziato subito in salita, con la meta di Reeves ad aprire il tabellino a una manciata di minuti dal kick-off. Il primo gap è stato ammorbidito dai due penalty di Lorenzo Puglia, sempre preciso dalla piazzola. Dopo poco più di mezz’ora il match era sul 12-6 e tutto poteva ancora succedere. La segnatura di Groza sul finire del primo tempo è stata un primo duro colpo. Sul 19-6 per i padroni di casa è arrivata la reazione che ha portato vicino alla marcatura che poteva riaprire tutto. Purtroppo lo sforzo nei ventidue metri non ha avuto successo. Quando i Cavalieri hanno provato a imbastire situazioni di attacco sono rimasti bloccati da errori, buone letture tattiche degli avversari e anche da un po’ di sfortuna. Tutti elementi che messi insieme hanno consentito al Cus di realizzare tre mete nel primo tempo, una nel secondo tempo e un calcio di punizione. Al fischio finale dell’arbitro Vinci di Rovigo sono rimaste le lacrime di un gruppo di ragazzi che non ha mai mollato di un centimetro, nonostante le difficoltà. I play-off sono stati una bellissima avventura. La stagione si chiude con un ulteriore passo verso un futuro ancora tutto da scrivere.