Serie D, Buona la prima per il Santo Stefano Basket: 76-71 in casa di Calenzano

CAMPI BISENZIO – “Sapevamo delle difficoltà della trasferta di Calenzano, campo difficile e per di più contro una squadra tosta”: a parlare sono i dirigenti del Santo Stefano Basket nel commentare la vittoria ottenuta nella prima giornata del campionato di serie D. “Abbiamo condotto la partita per lunghi tratti seppur non riuscendo mai a chiuderla come avremmo voluto. La vittoria suggella una buona prova di squadra e premia i nuovi giocatori che sono subito entrati nei meccanismi risultando spesso estremamente utili al collettivo. Un punto, invece, su cui dovremo lavorare è la difesa ma le premesse per far meglio ci sono tutte. Fra i nostri avversari sottolineiamo la prova dell’ex di turno Vettori e del rientrante Palmieri”.

Questo il tabellino: Masi 8, Manetti 4, Cambi 17, Peruzzi 12, Giannelli 15, Galluzzo 2, Scelfo 1, Buricchi 6, Camerini 11, Sanfilippo, Sani, Boretti.