Serie D, con Prato il primo stop per il Basket Santo Stefano

CAMPI BISENZIO – Dopo tre vittorie consecutive si interrompe la striscia positiva del Santo Stefano Basket in serie D. “Questa è una sconfitta giusta, che ci deve dare gli stimoli per riflettere, lavorare in palestra e ripartire” commenta il coach Simone Trucioni che vede nella “bassa intensità in attacco e in difesa, nelle percentuali al tiro basse” alcuni dei motivi della sconfitta. È mancato qualcosa che i campigiani avevano sempre dato negli incontri precedenti ma Prato ha vinto meritatamente dimostrando ancora una volta di essere una squadra completa, con giocatori esperti. Adesso, grazie anche al turno di riposo, ci sarà modo di limare gli errori e farsi trovare pronti per la sfida con Certaldo. Nota positiva il ritorno sugli spalti dopo tantissimo tempo dei ragazzi delle giovanili che hanno incitato la squadra dall’inizio alla fine.

Il tabellino: Buricchi 3, Peruzzi 2, Manetti 7, Galluzzo 5, Scelfo 1, Giannelli 4, Cambi 16, Masi 15, Camerini 5, Boretti 0, Sanfilippo 0, Sani 0. Allenatore Simone Trucioni