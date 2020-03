Serie D, Montemurlo di misura sul Santo Stefano Basket. Prima vittoria per gli Scoiattoli

CAMPI BISENZIO – È una sconfitta che brucia quella subita in casa dal Santo Stefano Basket contro Montemurlo perché arriva all’ultimo secondo in una gara combattuta e incerta fino alla fine. Il punteggio finale fotografa perfettamente l’equilibrio della gara: 78-76 tra due formazioni che si sono affrontate spesso negli ultimi anni a viso aperto ma sempre con rispetto. Santo Stefano ha fatto una buona partita seppur condizionata da troppi errori difensivi che hanno vanificato anche quanto di buono fatto in attacco. Un passo falso che arriva dopo la vittoria nel derby contro il Basket Sestese ma al quale c’è subito modo di rimediare. Testa dunque alla Pallacanestro Calenzano, avversario ben allenato che i campigiani affronteranno il prossimo 7 marzo. Serviva una vittoria agli Scoiattoli ed è arrivata sull’Affrico. Un mattone in più nel percorso di crescita dei piccoli atleti. Dopo un avvio di gara in cui Santo Stefano soffre un avversario più avanti nella condizione, gli Scoiattoli riescono ad avere la meglio. È la prima vittoria della seconda fase. Una piccola ma importante soddisfazione per gli Scoiattoli che servirà per arrivare con il morale alto ai prossimi impegni. Dopo l’Affrico i campigiani sono chiamati ad alcune partite dall’esito non certo scontato. La parola d’ordine sarà lottare per provare a vincerle. Nel frattempo continua il lavoro in palestra per rodare gli schemi, per limare le imperfezioni, per migliorare la condizione atletica. Un lavoro indispensabile che i ragazzi affronteranno con il sorriso dopo questa vittoria.