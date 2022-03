Serie D, prestazione no per Santo Stefano che perde meritatamente con Sesto. Trucioni: “Ritrovare umiltà”

CAMPI BISENZIO – Il peggior Santo Stefano visto in tutta la stagione perde meritatamente con Sesto Fiorentino. Dopo un inizio promettente dei padroni di casa, gli avversari mantengono il vantaggio. A penalizzare Santo Stefano anche le percentuali in attacco veramente molto basse ma non può essere un alibi l’assenza di Buricchi, il miglior realizzatore. “Non dobbiamo buttare via quanto […]

CAMPI BISENZIO – Il peggior Santo Stefano visto in tutta la stagione perde meritatamente con Sesto Fiorentino. Dopo un inizio promettente dei padroni di casa, gli avversari mantengono il vantaggio. A penalizzare Santo Stefano anche le percentuali in attacco veramente molto basse ma non può essere un alibi l’assenza di Buricchi, il miglior realizzatore. “Non dobbiamo buttare via quanto fatto fino a oggi”, dice coach Simone Trucioni, che vuole invertire la rotta dopo questa seconda sconfitta consecutiva. Santo Stefano è atteso adesso da un testa coda in tre giorni: prima con la capolista Prato mercoledì, dunque sabato con Vaiano, ultima in classifica, e sempre per Trucioni i campigiani devono ritrovare “capacità di soffrire, l’umiltà che ci hanno contraddistinto perché ogni partita è una finale”. Il tabellino: Peruzzi 7, Sanfilippo, Scelfo 3, Finocchiaro, Checcoli, 5, Vallelonga, Cambi 8, Boretti, Galluzzo 9, Masi 7, Sani.