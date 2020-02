Serie D, Santo Stefano Basket si arrende solo all’ultimo quarto con Poggibonsi

CAMPI BISENZIO – Dopo un’ottima prestazione, il Santo Stefano Basket si arrende solo nell’ultimo quarto con Poggibonsi. Testa adesso alla sfida con Basket Sestese. E’ stata comunque una grande prestazione contro una delle formazioni più attrezzate del campionato: Poggibonsi si è presentato all’incontro con i campigiani nuovamente al completo, dopo aver recuperato alcuni giocatori fermi per infortunio. I padroni di casa non si fanno intimorire dall’avversario e riescono a imporsi. Il primo tempo infatti termina 24-16, all’intervallo lungo il punteggio è 42-36. Solo al terzo tempo gli ospiti scavalcano, seppur di poco, Santo Stefano 64-61. Nell’ultimo quarto, sia per la stanchezza sia per la gioventù, Santo Stefano perde sensibilmente terreno rispetto agli ospiti che ampliano il vantaggio. La partita termina 73-84. La classifica fotografa Santo Stefano al quarto posto in classifica con 26 punti, superata proprio da Poggibonsi che si piazza al terzo. Nella prossima sfida i campigiani se la vedranno con il Basket Sestese, reduce dalla vittoria Basket Asciano, il prossimo 23 febbraio alle 18.