Serra Yilmaz al Teatro Manzoni

CALENZANO – Venerdì 13 gennaio alle ore 21,15 al Teatro Manzoni di Calenzano, la voce di Serra Yilmaz, attrice prediletta di Ferzan Özpetek, ci conduce nell’Oriente di Marguerite Yourcenar. Le Novelle Orientali sono una raccolta di storie preziose comparse per la prima volta nel 1938, mescolate a racconti e memorie di viaggi della scrittrice, grande amante dell’Oriente. È un Oriente largamente inteso, che va dai Balcani al Giappone, includendo perfino la Grecia e che si spinge fino all’India, ammantato di poesia e struggenti racconti, ora tragici, ora mitologici, ora ripresi da vecchie tradizioni sconosciute ai più, apologhi taoisti, miti indù che parlano di sentimenti umani e passioni nelle loro sfumature più varie e contraddittorie. La scrittura della Yourcenar, ricchissima ed elegante, regala un’aura da favola alle narrazioni proposte che brillano in una luce senza tempo e che ben si addicono ad una lettrice di eccezione, cosmopolita e appassionata come Serra Yilmaz. Percorreremo attraverso la sua interpretazione un viaggio affascinante ed esotico in cui è il destino a prendersi gioco degli uomini e a guidare i loro passi. I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it

Mail to: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it

Biglietti: Intero: 14 euro Ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà: 12 euro