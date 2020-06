Servizi Alia nel periodo di emergenza sanitaria

CALENZANO – Da mercoledì 17 giugno riapre l’infopoint di Alia presso lo Sportello del cittadino del Comune. I contenitori ed i sacchi devono essere prenotati per telefono o tramite la APP UFIRST.

E’ possibile effettuare il ritiro, su prenotazione, di contenitori e sacchi presso gli ecocentri e anche all’infopoint dello sportello del cittadino del Comune, aperto il mercoledì mattina dalle 8,30 alle 13.

Come prenotare: direttamente con la APP UFIRST oppure tramite il call center aziendale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile). Vista l’eccezionalità della situazione attuale, sarà possibile continuare ad utilizzare qualunque sacchetto domestico per esporre e conferire i rifiuti ancora per tutto il periodo estivo.

Gli Ecocentri sono aperti con accesso soltanto su prenotazione. Per accedere è necessario indossare scarpe chiuse e gilet ad alta visibilità. Come prenotare: direttamente con la APP UFIRST, oppure chiamando il call center aziendale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Per il ritiro ingombranti a domicilio: tramite il call center aziendale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Oppure utilizzando il canale Form Web dovrete fare la richiesta inserendo il vostro codice utente che trovate in alto a sinistra negli avvisi di pagamento. Inserire un contattato telefonico valido, in modo da poter essere ricontattati per concordare assieme la data per il ritiro dei materiali ingombranti; qualora nella richiesta non sia presente un numero di telefono valido, la stessa non potrà essere presa in carico.

Prosegue il servizio di pulizia stradale e di sanificazione con la presenza della Polizia Municipale al passaggio della spazzatrice. Sarà quindi necessario provvedere allo spostamento delle auto in divieto di sosta per pulizia strade.

La raccolta differenziata prosegue con le stesse modalità, cambiamenti solo per chi è in quarantena o positivo al tampone che deve seguire le linee guida dell’Istituto superiore di sanità.

Gli sportelli Tari sono chiusi al pubblico. Contatti tramite il call center aziendale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).