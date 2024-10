Servizi educativi per la prima infanzia: pubblicato avviso pubblico per la frequenza dei nidi accreditati  

CARMIGNANO – Pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) accreditati e convenzionati, presenti a Carmignano, per le famiglie con Isee superiore a 35.000 euro o che non abbiano potuto partecipare al bando regionale “Nidi gratis”. Ai fini della richiesta di contributo sarà […]

CARMIGNANO – Pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) accreditati e convenzionati, presenti a Carmignano, per le famiglie con Isee superiore a 35.000 euro o che non abbiano potuto partecipare al bando regionale “Nidi gratis”. Ai fini della richiesta di contributo sarà ritenuta valida l’Isee di riferimento al momento della presentazione della domanda, anche qualora dovesse subire delle variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell’anno scolastico.

La domanda può essere presentata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale di bambini residenti a Carmignano, iscritti ad un nido accreditato e convenzionato. La domanda, per la cui presentazione i genitori richiedenti, o chi per loro esercita la potestà genitoriale, dovranno usare esclusivamente l’apposito modello (allegato 2), predisposto dall’Ufficio Istruzione del Comune, scaricabile dalla pagina dedicata al bando sul portale dell’amministrazione comunale, può essere inviata per posta certificata (Pec) all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo da martedì 29 ottobre fino al 20 novembre.