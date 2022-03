Servizi per l’infanzia: dal 1 aprile aperte le iscrizioni

SESTO FIORENTINO – Saranno aperte dal 1 aprile al 15 maggio le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per il prossimo anno educativo. La Giunta comunale ha infatti approvato nei giorni scorsi il Piano educativo comunale 2022/2023 che dà avvio alle procedure per l’accesso ai servizi per la prima infanzia rivolti ai nati negli anni 2020, […]

SESTO FIORENTINO – Saranno aperte dal 1 aprile al 15 maggio le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per il prossimo anno educativo. La Giunta comunale ha infatti approvato nei giorni scorsi il Piano educativo comunale 2022/2023 che dà avvio alle procedure per l’accesso ai servizi per la prima infanzia rivolti ai nati negli anni 2020, 2021 e dal 1 gennaio al 15 maggio 2022. Un’ulteriore finestra di iscrizione sarà aperta dal 10 al 30 giugno per i nati dal 15 maggio al 30 giugno di quest’anno; richieste al di fuori di questi termini, come di consueto, potranno essere presentate dal 1 settembre al 9 dicembre.

“I nidi sono una grande opportunità di crescita per i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e per i loro genitori – ricorda l’assessore Sara Martini – Scegliere il nido è una decisione importante e delicata: in questo senso abbiamo confermato il nostro impegno per garantire spazi sempre più accoglienti e favorire relazioni significative”.

Per l’anno 2022/2023 l’offerta complessiva sarà di 283 posti nei nidi comunali con alcune importanti novità: “Il nido a tempo corto ‘Il Pentolino Magico’ viene trasformato in un nuovo nido a tempo lungo, offrendo così 10 posti a tempo lungo aggiuntivi – spiega Martini – E anche per l’anno educativo 2022/2023 proseguirà la positiva esperienza del centro bambini e famiglie pomeridiano ‘Lo Stregatto’, avviato nel mese di gennaio 2022, prevedendo circa venti nuovi incontri sempre presso i medesimi locali di viale XX Settembre”.

Confermate le tariffe, restano vigenti lo scorso anno educativo, “un segnale di grande attenzione – sostiene l’assessore – cui si aggiungono altri piccoli ma importanti segnali di vicinanza e sostegno alle famiglie: abbiamo deciso infatti una riduzione della retta del 20% durante il periodo dell’ambientamento al nido e una riduzione del 30% nei casi di bambini trattenuti al nido per motivi socio-terapeutici oltre i 36 mesi”.

Per presentare e conoscere i servizi per la prima infanzia comunali, a partire dal 5 aprile saranno previsti degli “open day” in presenza per le famiglie interessate.

Il calendario completo e tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/Nidi2223.