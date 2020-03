Servizi scolastici e nido: nessun pagamento dal 5 marzo al 3 aprile

CALENZANO – Gli utenti non dovranno pagare i servizi scolastici e il nido comunale dal 5 marzo al 3 aprile. Lo ha definito la Giunta Municipale. Chi ha già pagato la relativa tariffa per i nidi d’infanzia comunali, il trasporto scolastico e il pre-scuola potrà usufruirne alla riapertura delle scuole e quindi dei servizi. Per quanto riguarda la mensa, il pagamento avveniva al momento del singolo pasto e quindi, come di consueto, le quote già depositate sulle tessere potranno essere utilizzate in seguito.