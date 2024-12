Servizi scolastici, invariate le tariffe per il 2025. Il sindaco Palandri: “Uno dei pochi Comuni che le ha ferme da tempo”

POGGIO A CAIANO – Restano invariate le tariffe e le agevolazioni per le rette del nido e per tutti i servizi scolastici per il 2025 a Poggio a Caiano. La giunta ha approvato, nel corso di una delle ultime sedute, il piano che ricalca quello del precedente anno. “In un momento durante il quale tutto […]

POGGIO A CAIANO – Restano invariate le tariffe e le agevolazioni per le rette del nido e per tutti i servizi scolastici per il 2025 a Poggio a Caiano. La giunta ha approvato, nel corso di una delle ultime sedute, il piano che ricalca quello del precedente anno. “In un momento durante il quale tutto aumenta, abbiamo deciso che non ci fossero ritocchi sul costo della scuola, – dice il sindaco Riccardo Palandri – in particolare, pongo l’accento sul nido. Siamo rimasti uno degli ultimi Comuni della zona con le tariffe ferme da tempo”. Per quanto riguarda il nido è stato mantenuto il sistema di tariffazione su fascia Isee che varia da 0 a oltre 32.000 euro con due moduli di frequenza: tempo corto e tempo lungo. Ci sono poi le agevolazioni “Nidi gratis” e “Nidi di qualità” che, con fondi regionali e dell’Unione europea, vanno a coprire pressoché totalmente, insieme al bonus “Nido Inps”, l’importo della spesa a carico delle famiglie.

Per le scuole dell’infanzia e primarie statali la giunta ha deciso di mantenere invariate le tariffe della mensa, del trasporto e del pre e post scuola. Le tariffe della mensa vengono calcolate in base all’Isee e al numero di figli, come in precedenza. La giunta ha stabilito, inoltre, di destinare i fondi Miur, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, oltre che al sostegno della frequenza della scuola dell’infanzia paritaria (buoni scuola), anche a parziale copertura delle spese sostenute per il servizio pre e post scuola e per i centri estivi. Inoltre, è stato confermato per il prossimo anno scolastico il contributo comunale per le spese di trasporto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli studenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado: con un Isee pari o inferiore a 6mila euro c’è il rimborso totale della spesa sostenuta, da 6.000 a 12.000 euro il rimborso è pari al 75% e da 12.000 fino a 15.000 euro il rimborso è del 50%.