Servizio civile alla Misericordia di Calenzano

CALENZANO – Sono tre gli appuntamenti alla Misericordia di Calenzano per il mese di gennaio. Si comincia con la festa di San Sebastiano, patrono delle Misericordie: sabato 20 e domenica 21 gennaio saranno distribuiti presso tutte le Chiese di Calenzano i panini benedetti. Ma è possibile presentare anche la domanda per svolgere il servizio civile: la Misericordia di Calenzano ha a disposizione otto posti riservati a giovani da 18 a 28 anni con compito di assistenza sanitaria, accompagnamento di persone alle visite sanitarie e servizi alla comunità. E’ una opportunità per i giovani di avvicinarsi al mondo del volontariato e per iniziare una attività lavorativa. Per informazioni rivolgersi alla segreteria in orario di ufficio oppure telefonicamente ai numeri 055/8878198 055/8879455. “Ognuno può diventare socio sostenitore della Misericordia di Calenzano – spiega il presidente Paolo Pineti – e lo può fare iscrivendosi e pagando la quota sociale. I già iscritti possono rinnovare l’adesione recandosi in segreteria in orario di ufficio. Con il pagamento della quota si diventa socio sostenitore e si contribuisce ad aiutare la Misericordia”.