Servizio civile, i giovani fanno animazione per ragazzi e persone a rischio marginalità. Anche a Calenzano, Campi Bisenzio e Lastra a Signa

FIRENZE – I giovani fanno compagnia agli anziani, si dedicano all’animazione per ragazzi e persone a rischio marginalità, organizzano giochi educativi insieme ai più piccoli, danno supporto ai servizi della Misericordia. Sono 59 i posti disponibili nel territorio fiorentino nelle coop e gli enti aderenti a Confcooperative Toscana per il servizio civile universale: un’occasione di crescita umana, un’esperienza formativa, un’opportunità per sperimentare in prima persona la solidarietà e la cooperazione accanto a chi ne ha bisogno. Tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare domanda di partecipazione entro le 14 del 10 febbraio 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, Tablet e Smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Questi i progetti nel dettaglio:

“L’intervento della Misericordia”, presso gli ambulatori della Misericordia di Firenze, per supporto alle attività di front office e di back office (4 posti, di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro); “L’intervento della Misericordia 2022” e “Anziani in salute 2022” presso la Misericordia di Firenze, per trasporto sociale e sanitario e animazione e socializzazione per anziani (16 posti disponibili, di cui 4 riservati a giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro); “Abilità condivise 2022” e “Piccole storie 2022”, presso la coop sociale Comes a Marradi, per animazione e socializzazione per persone con disabilità, animazione e socializzazione per adulti in svantaggio, socio educativa in nidi d’infanzia (5 posti, di cui 2 riservati a giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro); “Abilità condivise 2022”, presso la coop sociale Matrix di Firenze, per animazione e socializzazione per persone con disabilità (3 posti, di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro); “Abilità condivise 2022” presso la coop sociale Fontenuova a Firenze, per animazione e socializzazione per persone con disabilità (1 posto).

E ancora: “Abilità condivise 2022” presso la Fondazione San Sebastiano Misericordia di Firenze, a Firenze e Lastra a Signa, per animazione e socializzazione per persone con disabilità (3 posti, di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro); “Anziani in salute 2022” e “Abilità condivise 2022” e “Giovani insieme 2022” la coop sociale Il Girasole a Firenze, per animazione e socializzazione per anziani e persone con disabilità e animazione e promozione culturale per minori (4 posti, di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro); “Crescere insieme 2022” e “Giovani insieme 2022”, presso la coop sociale Macramè a Campi Bisenzio, per attività socio educativa per minori a rischio di esclusione sociale e animazione e promozione culturale per minori (posti 4, di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro); “Crescere insieme 2022” presso la coop sociale Il Piccolo principe a Empoli, Montelupo Fiorentino, Castelfiorentino e Fucecchio, per attività socio educativa per minori a rischio di esclusione sociale e attività socio educativa in nidi d’infanzia (8 posti, di cui 2 riservati a giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro; “Giovani insieme 2022” presso l’Opera per la Gioventù Giorgio La Pira a Firenze, per animazione e promozione culturale per minori (2 posti di cui 1 riservati a giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro); “Piccole storie 2022” presso la coop sociale Giocolare a Pontassieve, per attività socio educativa in nidi d’infanzia (2 posti); “Piccole storie 2022” presso la coop sociale Convoi, a Calenzano e Fiesole, per attività socio educativa in servizi per l’infanzia (3 posti di cui 1 riservato a Giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15.000 euro).

“Il servizio civile è un’occasione che arricchisce sia i giovani che lo fanno sia le cooperative che li accolgono, sia le persone destinatarie dei servizi: in quest’esperienza ‘vincono’ tutti, – afferma la presidente di Confocooperative Toscana Claudia Fiaschi – è un percorso di formazione umana e professionale, e di confronto tra idee e generazioni, che può dare una spinta in più al mondo delle cooperazione e della solidarietà”. Per la compilazione della domanda, per candidarsi in uno dei nostri progetti, è possibile chiedere supporto su prenotazione, allo sportello gratuito. Basta inviare una e-mail all’indirizzo serviziocivile.toscana@confcooperative.it.