Servizio civile, i progetti di Confcooperative Toscana per l’assistenza ad adulti, minori e anziani. Anche nella Piana

FIRENZE – Sperimentare i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva, aiutare gli altri e cooperare. E’ quello che possono fare i giovani che partecipano ai progetti di servizio civile promossi da Confcooperative Toscana attraverso le coop sociali aderenti. Il nuovo bando di Servizio Civile Universale è stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: c’è tempo fino al 26 gennaio 2022 per presentare la domanda. I progetti attivati da Confcooperative Toscana sono quattro, per un totale di 22 posti: “Essere insieme… (Toscana)”, per l’assistenza di adulti e anziani in condizioni di disagio, nei Comuni di Prato, Marradi, Firenze e Sesto Fiorentino; “Crescere Insieme 1… (Toscana)” per l’assistenza a minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale a Campi Bisenzio, Empoli, Montelupo e Castelfiorentino; “Crescere Insieme 2… (Toscana)” per lo stesso settore ad Arezzo, Monte San Savino, Lucca; e infine “Giovani Insieme… (Toscana)” per l’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport e l’animazione culturale verso minori a Firenze, Campi Bisenzio e Pisa.

“È un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, – afferma Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana – attraverso questa esperienza hanno la possibilità di scoprirsi protagonisti del cambiamento della propria comunità, mettendo a disposizione il proprio talento, il proprio ingegno, il proprio tempo. Partecipare al bando di Confcooperative significa investire sul proprio futuro e quello della società, valorizzare il senso civico, mettersi in gioco per dare un contributo a costruire un mondo migliore”.

Il bando, le sintesi dei progetti e i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it. Tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda di partecipazione (entro le 14 del 26 gennaio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.)

I giovani interessati possono inoltre contattare Confcooperative Toscana ai numeri 055 3905600 – 366 6065924 o alla e-mail: serviziocivile.toscana@confcooperative.it.