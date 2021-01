Servizio civile in Comune a Campi: i termini per la presentazione delle domande scadono il 15 febbraio

CAMPI BISENZIO – Scadono il prossimo 15 febbraio i termini per la presentazione delle domande per il servizio civile universale presso il Comune di Campi. Due i progetti proposti dall’amministrazione comunale, a cui possono partecipare tutti i giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni. Questi i progetti in questione: “Giovani Network – Azioni di partecipazione e innovazione giovanile”, promosso da Anci Toscana e dal Comune di Campi Bisenzio. Il bando prevede due posti con il servizio civile universale per lavorare presso il Comune di Campi Bisenzio, primo distretto italiano dell’economia civile, a due dei progetti più innovativi promossi dall’amministrazione comunale: l’Urban Center e gli orti sociali. I vincitori del bando avranno la possibilità di lavorare allo sviluppo dei progetti, supportare le attività di coordinamento e organizzazione degli spazi, effettuare indagini sul territorio per sviluppare processi partecipativi e seguire le più importanti iniziative correlate ai temi dell’innovazione e della partecipazione; “Open Cities – Accesso facilitato agli sportelli comunali al cittadino”: si tratta di un progetto promosso da Anci Toscana in collaborazione con i Comuni di Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Lamporecchio. Il bando prevede due posti con il servizio civile universale per lavorare presso il Comune di Campi Bisenzio. I vincitori del bando collaboreranno a iniziative mirate a promuovere l’inclusione sociale delle fasce deboli e il rafforzamento dei diritti in ambiti come l’educazione e promozione culturale, la paesaggistica, ambientale, lo sport e il turismo sostenibile e sociale.

I progetti prevedono un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 439,50 euro. Possono presentare la propria candidatura coloro che, alla data di presentazione della domanda, i giovani fra i 18 e i 28 anni cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 15 febbraio 2021 alle 14. È possibile fare domanda a questo link. Per accedere occorre utilizzare SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto. La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto.