Servizio civile in Comune: un posto per potenziare gli sportelli al cittadino e l’accesso ai servizi digitali

LASTRA A SIGNA – Un posto per il servizio civile in Comune nell’ambito del progetto @ccedo in Comune, sportelli al cittadino per facilitare l’accesso ai servizi sociosanitari on line. Il termine per la presentazione delle domande è il 26 settembre alle 14. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, Tablet e Smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Ai giovani selezionati, che saranno avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 507,30 euro. Possono presentare domanda tutti coloro che abbiano già compiuto 18 anni e non ancora superato i 28 (28 anni e 364 giorni). Per maggiori informazioni visitare la pagina https://ancitoscana.it/ccedo-in-comune-sportelli-al-cittadino-per-facilitare-i-servizi-sociosanitari-online/ oppure scrivere una e-mail all’indirizzo serviziocivile@ancitoscana.it.