Servizio civile, nella Città metropolitana di Firenze nove posti per l’assistenza ad adulti e minori. Anche nella Piana

FIRENZE – Aiutare adulti in condizioni di svantaggio e disagio, promuovere la cultura tra i ragazzi, dare il proprio contributo nei centri diurni e nei servizi residenziali per minori e giovani in condizioni di esclusione sociale, scoprendo il mondo della solidarietà e della cooperazione. E’ quello che possono fare i giovani che partecipano ai progetti di servizio civile promossi da Confcooperative Toscana attraverso le coop sociali aderenti, con il nuovo bando di Servizio Civile Universale (pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale) a cui fare domanda entro il 26 gennaio.

Nella Città Metropolitana di Firenze sono nove i posti disponibili, tra Firenze, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Per il progetto “Essere insieme… (Toscana)”, per l’assistenza di adulti in condizioni di disagio, anche stranieri, ci sono un posto presso il Centro Polifunzionale Progetto Paci a Firenze (via Giulio Caccini 1) e uno alla Cooperativa sociale ConVoi, per il laboratorio Altremani, a Sesto Fiorentino (via del Trebbio 58). Per quanto riguarda il progetto “Crescere Insieme 1…(Toscana)” per l’assistenza a minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale i posti sono tre, tutti alla cooperativa sociale Macramè di Campi Bisenzio (via Giusti 7). Infine, per il progetto “Giovani Insieme… (Toscana)” per la promozione culturale per i minori e i giovani, i posti offerti sono quattro: uno a Firenze nella sede di Toscana Oggi (via della Colonna 29), due sempre a Firenze all’Opera per la Gioventù Giorgio La Pira (via Gino Capponi 28), e uno alla cooperativa sociale Macramè di Campi Bisenzio (via Giusti 7).

“Questa è un’importante opportunità per i giovani, un’occasione di crescita personale e umana, ma anche un modo per mettersi al servizio della comunità e sperimentare in prima persona i valori della solidarietà e della cooperazione – afferma Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana (nella foto) – partecipare al bando significa investire sul proprio futuro e quello della società, valorizzare il proprio senso civico, mettersi in gioco per dare il proprio contributo a un mondo migliore”.