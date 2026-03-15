Servizio civile, quattro posti alla Fratellanza Popolare di San Donnino. Le domande entro l’8 aprile

CAMPI BISENZIO – Sono quattro i posti per il servizio civile alla Fratellanza Popolare di San Donnino. “Hai tra 18 e 28 anni? Fermati un attimo, – dicono dall’associazione di via delle Molina – non guardare gli altri fare la differenza. Falla tu. Vuoi un anno che ti cambi davvero? Non un anno qualsiasi. Un anno che conta. Persone da aiutare, una crescita vera. È la realizzazione dei principi costituzionali della difesa civile attraverso l’impegno dei giovani. È la possibilità messa a disposizione dei giovani di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica”. L’impegno è di 25 ore la settimana, con un compenso di 519,47 euro al mese. I termini per presentare la domanda (da fare on line con Spid) scadono l’8 aprile alle 14. Per ulteriori informazioni info@fratellanzasandonnino.it – 334 6015164 oppure direttamente in sede in via delle Molina.