Servizio civile: quattro posti disponibili alla Fratellanza Popolare di San Donnino

CAMPI BISENZIO – Aperto alla Fratellanza Popolare di San Donnino il bando per il servizio civile universale. L’associazione di via delle Molina ha quattro posti a disposizione per ragazzi e ragazze da 18 a 28 anni. Un’esperienza, spiegano dalla Fratellanza, che non solo permette di aiutare il prossimo, ma che consente a chi lo svolge una crescita nel tessuto sociale e che può rappresentare uno strumento importante per la propria crescita personale. Il bando scade il 15 febbraio alle 14, per tutte le informazioni telefonare ad Andrea al numero 3346015164.