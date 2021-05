Servizio civile, sei nuovi ragazzi fra i 18 e i 28 anni “al lavoro” presso gli uffici del Comune di Signa

SIGNA – In servizio da oggi, martedì 25 maggio, presso gli uffici comunali di Signa, cinque nuovi ragazzi (cui se ne aggiungerà un sesto a partire dal 31 maggio) grazie ai progetti promossi dal bando per il Servizio Civile Universale. I sei giovani, tutti aventi fra i 18 e i 28 anni, saranno impegnati per […]

SIGNA – In servizio da oggi, martedì 25 maggio, presso gli uffici comunali di Signa, cinque nuovi ragazzi (cui se ne aggiungerà un sesto a partire dal 31 maggio) grazie ai progetti promossi dal bando per il Servizio Civile Universale. I sei giovani, tutti aventi fra i 18 e i 28 anni, saranno impegnati per 12 mesi in un totale di 25 ore settimanali: “L’opportunità offerta dal servizio civile porta le nuove generazioni ad un primo significativo approccio col mondo del lavoro, avvicinandoli oltretutto ad un contesto complesso e importante per la loro formazione come quello della pubblica amministrazione. Sarà un’occasione per loro per vivere dall’interno i meccanismi che regolano le dinamiche comunali, collaborando alla realizzazione dei progetti promossi dall’ente e favorendo la puntale erogazione dei servizi ai nostri concittadini”, commenta il sindaco Giampiero Fossi.

Grazie ai progetti “Open cities”, “L’isola che c’è” e “Luoghi e saperi”, i ragazzi saranno coinvolti in attività di promozione e supporto ai servizi informativi e culturali della Biblioteca e del Museo della paglia; mansioni di front-office e informazione ai cittadini presso lo Sportello polifunzionale con funzioni di Urp, protocollo e servizi demografici; collaborazione alla realizzazione dei centri estivi, supporto alle attività dell’ufficio scuola e alle attività educative dei ragazzi, supporto agli uffici nei percorsi di socialità per bambini e adolescenti.