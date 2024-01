Servizio civile: un posto presso la biblioteca comunale di Lastra a SignaServizio civile: un posto

LASTRA A SIGNA – C’è tempo fino al 15 febbraio per presentare la candidatura per poter svolgere un anno di servizio civile presso la biblioteca comunale di Lastra a Signa. Il progetto, promosso da Anci Toscana, si chiama “Biblio-identity. Valorizzare risorse e identità delle biblioteche comunali toscane”, e prevede un posto per un giovane dai […]

LASTRA A SIGNA – C’è tempo fino al 15 febbraio per presentare la candidatura per poter svolgere un anno di servizio civile presso la biblioteca comunale di Lastra a Signa. Il progetto, promosso da Anci Toscana, si chiama “Biblio-identity. Valorizzare risorse e identità delle biblioteche comunali toscane”, e prevede un posto per un giovane dai 18 ai 28 anni. Il bando di selezione e gli elementi essenziali del progetto sono consultabili al link https://ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-universale/5082. L’incarico prevede lo svolgimento di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro.

Può presentare la propria candidatura chi possiede i seguenti requisiti: giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti), cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale). I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it selezionando il progetto prescelto. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di Spid (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid).