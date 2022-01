Servizio civile universale alla Pubblica Assistenza di Signa: per le domande c’è tempo fino al 26 gennaio

SIGNA – È aperto il bando 2021 per la selezione di giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale, bando in cui sono finanziati anche 4 posti nella Pubblica Assistenza Signa. Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno 2022, a partire presumibilmente da fine marzo/inizio aprile, per 12 mesi. Il progetto si rivolge a tutti i […]

SIGNA – È aperto il bando 2021 per la selezione di giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale, bando in cui sono finanziati anche 4 posti nella Pubblica Assistenza Signa. Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno 2022, a partire presumibilmente da fine marzo/inizio aprile, per 12 mesi. Il progetto si rivolge a tutti i giovani interessati ad un’esperienza di cittadinanza attiva nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, con la possibilità di frequentare uno strutturato iter formativo nel campo del soccorso sanitario (compresa abilitazione Blsd) e operare attivamente nei nostri numerosi servizi. Il progetto durerà 12 mesi, per un impegno di circa 25 ore settimanali (1145 ore/anno) e una retribuzione di 444,30 euro mensili nell’ambito del progetto “Assistenza e soccorso Firenze e Prato 2021”. Sul sito Internet www.pasigna.it è pubblicata la scheda progettuale in cui a è possibile esplorare i contenuti del progetto, compreso il piano di formazione ed i servizi che si andranno a svolgere.

Possono presentare domanda giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo anno e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite Pc, Tablet e Smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 di mercoledì 26 gennaio: l’accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso Spid. Se l’interessato/a ha già SPID o non appena ottenuto occorre compilare direttamente la domanda di partecipazione tramite l’apposita piattaforma “Dol” al sito https://domandaonline.serviziocivile.it/?CodiceProgetto=PTCSU0005721013924NXXX “Se sussistono dubbi o difficoltà ad accedere al sistema Dol, per ottenere lo Spid o per compilare la domanda – spiegano dalla Pubblica Assistenza di Signa – è possibile contattarci via e-mail all’indirizzo servizio.civile@pasigna.it e saremo disponibili a supportare gli interessati in ogni fase dell’inserimento della domanda”.

La domanda, come già detto in precedenza, deve essere presentata entro le 14 del 26 gennaio, successivamente si svolgeranno le selezioni a cura dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Anpas). Per ulteriori informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo servizio.civile@pasigna.it o telefonare al numero 055.876777.