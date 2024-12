Servizio di guardiania notturna per la consegna dei farmaci: accordo tra le farmacie di Lastra a Signa, Signa, Farmapiana e Vigili giurati 

LASTRA A SIGNA – Grazie a un accordo tra le farmacie dei Comuni di Lastra a Signa, Signa, Farmapiana e Corpo dei Vigili giurati, dal 1 gennaio 2025 il servizio sostitutivo alla guardia farmaceutica notturna, ovvero la consegna domiciliare dei farmaci per quegli utenti che sono impossibilitati all’autonomo approvvigionamento e in possesso di una medica avente carattere di urgenza, sarà attivato telefonando al numero 055 672222. Grazie all’accordo il servizio di consegna dei farmaci è gratuito e sarà attivo nella fascia oraria dalle 20 alle 8. La procedura dovrà essere attivata direttamente dal cittadino con una ricetta medica avente carattere di urgenza rilasciata dal servizio di emergenza territoriale (guardia medica) o dal pronto soccorso entro le 24 ore.

La nuova modalità avrà carattere sperimentale per un periodo di tre mesi al termine del quale le parti, verificati i risultati, potranno decidere di modificarlo o confermarlo definitivamente. Per i territori di Lastra a Signa e Signa il servizio di guardia farmaceutica notturna è coperto dalle farmacie aperte per 24 ore: Farmacia Comunale numero 3 in via Donizetti 80 a Scandicci e la Farmacia Centrale Farmapiana in via Botticelli 56 a Campi Bisenzio. “La sinergia fra i nostri territori e i nostri uffici ha consentito la firma di questo accordo, – ha dichiarato il sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso – si tratta di un’iniziativa davvero fondamentale che consentirà di avere un servizio di grande rilevanza per le persone non autosufficienti o che si trovano in situazioni di emergenza e che viene incontro alle fasce più deboli della popolazione e alle persone in difficoltà. Un progetto che interessa un territorio ampio da sempre attento ai bisogni e alle esigenze delle comunità di riferimento”.

“Si tratta di un servizio davvero importante, – ha aggiunto il sindaco di Signa Giampiero Fossi – frutto di un lungo lavoro attivato da tempo dalle amministrazioni comunali di Signa e Lastra a Signa, che consente di offrire nuove modalità di reperimento dei farmaci in orario notturno così da venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini, a partire da quelli più anziani, valorizzando la rete del presidio socio-sanitario del nostro territorio. Anche in questa occasione la collaborazione tra i Comuni di Signa e Lastra a Signa, ha permesso di portare avanti un intervento importante in un settore delicato come quello della salute”. Le farmacie di Lastra a Signa sono: Farmacia Comunale Farmapiana – Centro commerciale Unicoop Firenze, Farmacia Guandalini- Via XXIV Maggio 3, Farmacia Santi – Ponte a Signa, Farmacia Le Mura – Malmantile e Farmacia Burrini – Ginestra Fiorentina. Le farmacie di Signa sono: Farmacia comunale Farmapiana, Farmacia Mijno, Farmacia Parretti, Farmacia Cascini e Farmacia Cottino.