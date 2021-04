Servizio di informazione per prenotazione vaccini anti Covid-19, anche i volontari del Centro d’ascolto

CALENZANO – Anche il Centro d’ascolto di Calenzano mette a disposizione ii propri volontari per le prenotazioni dei vaccini anti Covid-19. Oltre al Centro d’ascolto da una settimana stanno lavorando al servizio di informazione e supporto per la prenotazione online del vaccino anti-covid19 l’associazione comunale anziani e la pubblica assistenza di Calenzano. Nella prima settimana sono […]

CALENZANO – Anche il Centro d’ascolto di Calenzano mette a disposizione ii propri volontari per le prenotazioni dei vaccini anti Covid-19. Oltre al Centro d’ascolto da una settimana stanno lavorando al servizio di informazione e supporto per la prenotazione online del vaccino anti-covid19 l’associazione comunale anziani e la pubblica assistenza di Calenzano. Nella prima settimana sono state ricevute circa 70 telefonate, molte delle quali per avere informazioni e fare domande. Le richieste di prenotazione dei vaccini sono state in totale 16, tra fragili e nati tra il 1941 e il 1951.

Il servizio è riservato ai residenti a Calenzano e riguarda i cittadini nati fra il 1941 e il 1951 e i cittadini fragili e che non abbiano compiuto 80 anni ed è rivolto a chi non è in grado di provvedere in proprio, tramite il portale della Regione https://prenotavaccino.sanita.toscana.it e non ha nessun parente o conoscente cui rivolgersi per la prenotazione

Al momento è possibile solo raccogliere i dati dei cittadini (generalità, codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo email, se ne sono in possesso). Quando il portale della Regione per le prenotazioni verrà riaperto, saranno le associazioni a contattare i cittadini per guidarli nella prenotazione. Il servizio si attiva contattando telefonicamente le tre associazioni nei seguenti orari: Associazione Anziani telefono 0558877004 il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 18, Pubblica Assistenza telefono 3519964502 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12, Centro di ascolto di Calenzano tel. 3713835933 il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 17. Date le molte richieste di chiarimenti sulle modalità e i tempi della vaccinazione, è stata pubblicata sul sito del Comune una scheda informativa, con le domande più frequenti.