Servizio idrico, interruzioni nell’erogazione a Prato, Capalle e Montemurlo

PRATO – Mancanza d’acqua o bassa pressione dalle 9 di mercoledì 10 aprile, prevalentemente in alcune zone di Prato, ma anche in una porzione limitrofa nel Comune di Campi Bisenzio. La sospensione nell’erogazione, o comunque disagi nel servizio, causati da lavori in corso nell’impianto Publiacqua Falda 2, si verificheranno nelle seguenti zone: Macrolotto 2, Grignano, […]

PRATO – Mancanza d’acqua o bassa pressione dalle 9 di mercoledì 10 aprile, prevalentemente in alcune zone di Prato, ma anche in una porzione limitrofa nel Comune di Campi Bisenzio. La sospensione nell’erogazione, o comunque disagi nel servizio, causati da lavori in corso nell’impianto Publiacqua Falda 2, si verificheranno nelle seguenti zone: Macrolotto 2, Grignano, Paperino, Le Badie, Le Fontanelle, San Giorgio a Colonica e nella parte di Capalle più vicina al confine con Prato. La situazione dovrebbe normalizzarsi nella tarda mattinata. Erogazione interrotta anche a Montemurlo nella giornata di lunedì 8 aprile in via Napoli angolo via Scarpettini, a causa dei lavori Publiacqua sulla nuova rete idrica. L’interruzione si verificherà dalle 8, con ritorno alla normalità nel corso del pomeriggio. Tutti gli interventi saranno rimandati al primo giorno utile in caso di maltempo.