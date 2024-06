Servizio idrico, senz’acqua la prossima settimana varie strade della città

PRATO – Interruzione del servizio idrico in diversi parti della città nella prossima settimana. Rubinetti all’asciutto per lavori di Publiacqua dalla mattina, alle 8, lunedì 1 luglio, in via di Cantagallo, da via Bologna a via San Martino per Galceti, e in via del Bisenzio di San Martino. Niente acqua il giorno dopo, martedì 2 […]

PRATO – Interruzione del servizio idrico in diversi parti della città nella prossima settimana. Rubinetti all’asciutto per lavori di Publiacqua dalla mattina, alle 8, lunedì 1 luglio, in via di Cantagallo, da via Bologna a via San Martino per Galceti, e in via del Bisenzio di San Martino. Niente acqua il giorno dopo, martedì 2 luglio, sempre dalla mattina, ore 8, in via Ciampi e via Mugnaini. Stessa situazione, giovedì 4 luglio, dalle 8, in via di Coiano e via Maiaini. Il servizio idrico tornerà a funzionare, nei tre giorni interessati alla sospensione, progressivamente nel pomeriggio.