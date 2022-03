Servizio spazzamento strade regolare

SESTO FIORENTINO – Nel Comune di Sesto Fiorentino il servizio di spazzamento strade avviene regolarmente, così come regolarmente vengono svolti i relativi controlli della sosta.Per i cittadini in isolamento per Covid-19 e impossibilitati a delegare terzi per lo spostamento dell’auto nei giorni di pulizia strade è sempre attivo il servizio di segnalazione della targa della […]

SESTO FIORENTINO – Nel Comune di Sesto Fiorentino il servizio di spazzamento strade avviene regolarmente, così come regolarmente vengono svolti i relativi controlli della sosta.

Per i cittadini in isolamento per Covid-19 e impossibilitati a delegare terzi per lo spostamento dell’auto nei giorni di pulizia strade è sempre attivo il servizio di segnalazione della targa della propria auto al fine di evitare di incorrere in sanzioni. Gli interessati dovranno com comunicare gli estremi dei propri veicoli compilando l’apposito form all’indirizzo https://bit.ly/C19-puliziastrade. La richiesta dovrà essere presentata entro le ore 19 del giorno precedente.

L’eccezione avrà valore per i positivi per dieci giorni, salvo proroghe da chiedersi prima del termine.