“Servono idee ed energie nuove”: dal 1 gennaio Giancarlo Cerbai non sarà più il presidente della Lanciotto

CAMPI BISENZIO – La comunicazione è stata inviata questa mattina al consiglio direttivo della ASD Lanciotto Campi, a tutti i tesserati e alle loro famiglie e allo staff tecnico e organizzativo: dal 1 gennaio Giancarlo Cerbai non sarà più il presidente della società rossoblu. Una decisione non facile, probabilmente figlia di tanti episodi, e non con una causa scatenante, ma che ha portato Cerbai a rassegnare le proprie dimissioni. Se vogliamo un “terremoto” nel calcio dilettantistico e nel tessuto sociale e sportivo di Campi Bisenzio e che deve aprire a una serie di riflessioni, che comunque non spettano a noi. Ci possiamo però sbilanciare sul nome del suo successore, che potrebbe essere l’attuale direttore generale, Maurizio Novelli.

“Non è stata una scelta facile, – ribadisce Cerbai nella lettera che oggi riceveranno tutti i componenti della famiglia della lanciotto – ma è maturata dopo una lunga riflessione personale e con la consapevolezza che, dopo tanti anni di impegno e dedizione, sia giunto il momento di lasciare spazio a nuove energie e idee che possano continuare a far crescere questa straordinaria realtà sportiva. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto lo staff tecnico e organizzativo per il loro lavoro instancabile e per la loro passione, che sono stati il motore dei nostri successi. Un ringraziamento speciale va ai membri del coniglio direttivo per il loro supporto e la collaborazione che non sono mai mancati”.

E ancora: “Un pensiero di sincero apprezzamento va a tutti gli atleti, ai giovani e meno giovani, che ogni giorno rappresentano con orgoglio i nostri colori sul campo, dimostrando impegno, correttezza e amore per lo sport. Ringrazio anche le loro famiglie che, con il loro supporto, hanno reso possibile il nostro percorso comune. Porterò sempre con me i ricordi e le emozioni vissute insieme a questa grande famiglia, dai successi sportivi alle sfide superate, fino ai momenti di condivisione che ci hanno uniti come comunità. Insieme a me, anche una parte del consiglio direttivo ha deciso di lasciare il proprio incarico, contribuendo a favorire un rinnovamento della leadership societaria”.

Rinnovamento, almeno nei nomi di chi subentrerà, di cui è ancora presto per parlarne. Saranno le prossime settimane a dirci chi saranno i protagonisti del nuovo corso rossoblu: “Rimango a disposizione, insieme al resto del consiglio dimissionario, – conclude Cerbai – per garantire una transizione ordinata e per agevolare il passaggio delle consegne alla nuova dirigenza. Auspico che la ASD Lanciotto Campi Bisenzio continui a prosperare e a rappresentare un punto di riferimento per il nostro territorio, mantenendo sempre vivi i valori di sport, inclusione e comunità per i quali abbiamo lavorato in questi anni”.