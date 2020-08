Sestese Calcio e la rosa della prima squadra: tutto pronto per ripartire

SESTO FIORENTINO – E’ stato un anno difficile per tutti anche per lo sport che ora è pronto per la ripartenza. La Sestese Calcio è pronta per un nuovo anno con tante novità per lasciarsi alle spalle la passata stagione stoppata dall’emergenza sanitaria. “E’ stato un periodo brutto per tutti – dice il tecnico Matteo […]

SESTO FIORENTINO – E’ stato un anno difficile per tutti anche per lo sport che ora è pronto per la ripartenza. La Sestese Calcio è pronta per un nuovo anno con tante novità per lasciarsi alle spalle la passata stagione stoppata dall’emergenza sanitaria. “E’ stato un periodo brutto per tutti – dice il tecnico Matteo Melani in questi giorni in vacanza – ma siamo riusciti a salvare i nostri dipendenti e questo è positivo”. La Sestese, che gestisce l’impianto sportivo e un ristorante, è riuscita far mantenere il posto ai dipendenti. “Siamo stati chiusi come tutti – dice Melani – per molti mesi, ma siamo riusciti a salvare i nostri dipendenti, tra i 20 e i 25 e un centinaio di persone che ruotano attorno alla nostra attività”. Ora la società è pronta per la ripartenza. “Speriamo presto si possa tornare con il pubblico – dice Melani – i tornei che dovevano essere fatti nella prima metà dell’anno sono stati spostati a settembre, ma speriamo si possa giocare con il pubblico”. Intanto ci sono alcune novità per la rosa della prima squadra 2020/21: Gabriele Bandinelli 2002 promosso dalla Juniores, Lorenzo Belli 2001 promosso dalla Juniores, Samuel Thomas Diotallevi 2001 promosso dalla Juniores, Carlo Carlini 2000, Gianluca Castiglione Niccolò Farulli 2001 dall’Affrico, Andrea Fattori Leonardo Giuntini (portiere) 2002 dal Rinascita Doccia, Mohamed Idmane 2002 promosso dalla Juniores, Niccolò Manetti, Tomas Menichini 2001 promosso dalla Juniores, Mattia Nencini 2000, Matteo Olivieri Andrea Patti 2002, Lorenzo Ridolfi 2000, Niccolò Sanni Damiano Terramoto 2001 dal Signa, Lorenzo Torrente, Andrea Valoriani (portiere) Muhammad Wahabi 2001.

Melani spiega che ogni anno “riusciamo a portare qualcuno nelle altre squadre” e per la Sestese Calcio un investimento è nel settore giovanile e nella scuola calcio (come vediamo nella foto di gruppo) che raccoglie 300 bambini.