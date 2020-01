“Sesto Autism Friendly” si aggiungono altri otto negozi, oltre alle Farmacie comunali

SESTO FIORENTINO – “Sesto Autism Friendly” è l’insegna che da alcuni giorni compare in altri otto esercizi commerciali di Sesto Fiorentino, oltre alle Farmacie comunali. “Sesto Autism Friendly” è un progetto promosso dal Comune con l’obiettivo di creare una rete di attività in grado di accogliere con appropriati strumenti relazionali le persone con autismo, offrendo agli operatori un percorso formativo ad hoc organizzato dal Dipartimento salute mentale infanzia e adolescenza della Ausl Toscana Centro.

I loghi e i materiali dell’iniziativa sono stati consegnati nei giorni scorsi ai negozianti dai ragazzi del Centro di socializzazione “Felicittà”.

Gli operatori interessati possono fare richiesta di adesione direttamente al Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo [email protected]