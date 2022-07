Sesto Balla, secondo giovedì di apertura serale dei negozi

SESTO FIORENTINO – Tornano i “Giovedì sotto le stelle” a Sesto Fiorentino. Questa sera 14 luglio negozi aperti nel centro con Sesto Balla a cura delle scuole di ballo del territorio, dalle 21.30 in piazza Ginori, via Verdi, via Alighieri, via Cavallotti e piazza IV Novembre. Stamani dalle 10 alle 24 in piazza Vittorio Veneto […]

SESTO FIORENTINO – Tornano i “Giovedì sotto le stelle” a Sesto Fiorentino. Questa sera 14 luglio negozi aperti nel centro con Sesto Balla a cura delle scuole di ballo del territorio, dalle 21.30 in piazza Ginori, via Verdi, via Alighieri, via Cavallotti e piazza IV Novembre. Stamani dalle 10 alle 24 in piazza Vittorio Veneto saranno presenti i mercatini in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Sestosottocasa, Confesercenti, Pro loco di Sesto Fiorentino. Alle 21.15 nel Cortile della Biblioteca Ragionieri, si terrà lo spettacolo “Molly Bloom (Vittima delle Circostanze)”, testo originale e regia Alessandro Brandi, con Fulvia Caliandro: un monologo tratto dalla vera storia di Molly Bloom, ex sciatrice che ha cercato fortuna a Los Angeles nel mondo del gioco d’azzardo e che intorno ai suoi tavoli da poker ha visto gravitare grandi personaggi dello spettacolo ma anche, malauguratamente, membri della mafia russa. Prenotazioni, tramite WhatsApp, al numero 3332689326.