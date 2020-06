Sesto d’Estate in cinque piazze

SESTO FIORENTINO – Dal 28 giugno al 19 settembre tornano gli eventi di Sesto d’estate con cinque palchi all’aperto in cinque angoli diversi della città (cortile della Biblioteca, giardini del teatro della Limonaia, chiostro della Pieve, giardino Villa San Lorenze e piazze Vittorio Veneto). Nel cortile della Biblioteca Ragionieri torna da protagonista il teatro con “Un palco in […]

SESTO FIORENTINO – Dal 28 giugno al 19 settembre tornano gli eventi di Sesto d’estate con cinque palchi all’aperto in cinque angoli diversi della città (cortile della Biblioteca, giardini del teatro della Limonaia, chiostro della Pieve, giardino Villa San Lorenze e piazze Vittorio Veneto).

Nel cortile della Biblioteca Ragionieri torna da protagonista il teatro con “Un palco in biblioteca” e ben sedici spettacoli in programma dal 29 giugno al 28 luglio.

Il giardino del Teatro della Limonaia ospiterà “Un giardino in scena” con ben undici spettacoli in programma tra il 28 giugno e il 22 luglio a cura di T.R.A.M. – Atto Due, LaboratorioNove, Associazione Teatro della Limonaia, Company Blu.

Nel chiostro della Pieve di San Martino andrà in scena il Festival del Teatro Popolare, sette serate tra il 9 e il 30 luglio a cura del Teatro di San Martino.

Musica e parole saranno le protagoniste della XXV edizione di Incanto, rassegna del canto di tradizione orale e di nuova espressività a cura dell’Istituto Ernesto De Martino, con cinque spettacoli in programma tra il 18 luglio e il 19 settembre nel cortile di Villa San Lorenzo.

Musica ancora protagonista in piazza Vittorio Veneto con “Invasion music corner”, in programma tutti i giovedì, i venerdì e i sabati dal 2 al 31 luglio, con la partecipazione di band che spazieranno dal rock al jazz.

A causa delle norme di sicurezza per il contenimento del Covid-19, è obbligatoria la prenotazione presso gli organizzatori dei singoli eventi.

UN PALCO IN BIBLIOTECA

Cortile interno della Biblioteca Ernesto Ragionieri

29 giugno, ore 21.00

La zuppa dell’orco di Vincent Cuvellier

Lettura animata per bambini con attori e marionette. A cura di Teatrolà

A cura di Teatrolà

1 luglio, ore 21.15

Vite del Vasari – Leonardo. Raffaello. Michelangelo

testo Enzo Fileno Carabba,

voce recitante Giovanni Pruneti,

Saxofoni Duo Meissa Alda Dalle Lucche – Giulia Fidenti

Musiche: Ludovico Einaudi – Musica Rinascimentale

A cura di Artemista

2 luglio, ore 20.30

Concerto aperitivo

Ensemble della classe di musica d’insieme fiati del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze

Docente Grazia RossiMusiche di Vivaldi, Mozart, Farkas, Beethoven e Strawinsky

A cura di Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e Società per la Biblioteca Circolante

3 luglio, ore 21.15

D’istanti

a cura di Alessia De Rosa, Ilaria Mangiavacchi, Francesco Renzoni, Cristian Sarchi, Andrea Bruni

Con il “Gruppo Teen” di Palco Libera Tutti!

Aurora Donati, Benedetta Borraccino, Davide Messana, Gaia Bigoni, Giulia Cannova, Paolo Capacci, Tommaso Nardoni, Vivian Niccoli

A cura di Associazione ZerA

Ingresso a pagamento

6 luglio, ore 21.00

La strega terribile di Manola Nifosì, liberamente tratto da una storia di H. Bichonnier.

Con: Manola Nifosì, Sergio Aguirre, Elena Fabiani, Luigi Monticelli.

Spettacolo itinerante negli spazi della Biblioteca.

A cura del Festival Luglio Bambino

7 luglio, ore 21.15

GRAN KABARET Mascara&Mutande ovvero La nostra vita in camerino

di e con GAIA NANNI e LETIZIA FUOCHI

Regia Gianfranco Pedullà

A cura del Teatro Popolare d’Arte

Ingresso a pagamento

8 luglio, ore 21.15

Il Fantasierrimo A – Vita sconcertante e comica di un eroe sensibile alla ricerca di sé

di e con Andrea Bruni

A cura di Associazione Zera

Ingresso a pagamento

10 luglio, ore 21.15

Cecè di Luigi Pirandello– radiodramma

A cura di Teatrolà

13 luglio, ore 21.15

Every Brilliant Thing Tutte le cose per cui vale la pena vivcere di Duncan Macmillan

Regia di Michele Panella

con Daniela D’Argenio Donati

A cura di Tri-boo in collaborazione con Sotterraneo

15 luglio, ore 21.00

Voglio la luna … e altre storie! Liberamente tratto dalle favole americane di James Thurber

Lettura teatrale con musica dal vivo per famiglie e bambini dai 4 anni

A cura di GLAM Gli Asini Di Mercadante

17 luglio, ore 21.15

Rock Tales – Io sono P.

Scritto da Giulia Rosini e Cristiano Burgio

Musiche originali di Valeria Caliandro eseguite dal vivo

Coreografie e danza di Eleonora Valorz

A cura di The Factory



20 e 21 luglio, ore 21.15

Concerto poetico di Giacomo Leopardi

tratto da testi di Giacomo Leopardi

Con: Claudia Fossi, Daiana Volpe, Micaela Frulli, Valeria Salonia, Benedetta Bonito, Cosimo Lucioli, Elisa Russo, Valentina Corsi

Regia di Ciro Masella

A cura di Nexus Studio

Ingresso a pagamento

23 luglio, ore 21.15

Insanity Fair: appuntamento letterario dedicato al tema della follia.Letture a opera di Emanuele Levantino da R. Fucini, D. Campana, D. Thomas, A. Merini, G. Neri.

Musica dal vivo con Giuditta Tomarchio e Edoardo Daidone.

A cura di Società per la Biblioteca Circolante

24 luglio, ore 21.15

Poeti dell’America Latina – Un viaggio straordinario all’interno della Canzone d’Autore Ispano-Americana attraverso i suoi autori ed interpreti più significativi.

Voce: Anna Maria Castelli

Chitarra: Carlos Adriàn Fioramonti

A cura di Accademia degli Alterati

27 luglio, ore 21.15

Notte nei giardini di Spagna

Recital del chitarrista Ganesh Del Vescovo

Musiche di F. Sor, A. Mudarra, M. Lliobet, F.M. Torroba, E. Granados, M. de Falla, F. Torrega, I. Albéniz

A cura della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino “Bruno Bartoletti”

28 luglio, ore 21.15

Scatole Cinesi

un racconto di Giulio Camozzi

Reading a cura di Ciro Masella

A cura di Nexus Studio

Ingresso a pagamento



UN GIARDINO IN SCENA

Giardino esterno del Teatro della Limonaia. Programma a cura di TRAM – Atto Due \ LaboratorioNove, Associazione Teatro della Limonaia, Company Blu

28 giugno, h. 21 e h. 22:30

KASIMIR E KAROLINE – Radiodramma per un giardino

tratto da Kasimir e Karoline di Ödön von Horváth

a cura di Ilaria Cristini

con Samuele Anselmi Giada Ciabini Gianmarco Maioli Samantha Masi Stefania Vestri Daniele Zambon e con la partecipazione di Filippo Baglioni Alessio Marconi

Sound mixed and recorded by F.C.T. Rec Studio

a cura di Atto Due \ LaboratorioNove

29 e 30 giugno, h. 21 e h. 22:30

EDIPO CHI?

a partire da “La macchina infernale” di Jean Cocteau

elaborazioni drammaturgiche Luisa Bosi

a cura di Simona Arrighi e Luisa Bosi

con Jessica Atzei, Marika Grassi, Adem Ibrahimi, Gemma Lapi, Sofia Mantovani, Niccolò Marconi, Loris Mucciarelli, Daniele Noferi, Sofia Noferi e Sofia Scali

a cura di Atto Due \ LaboratorioNove

1 luglio, h-21 e 22:30 e 2 luglio, h 21

CARNE E CIELO

Questo tempo sospeso ha aperto domande in molte direzioni.

PP Pasolini : Perché proprio lui tra i tanti?

da Pier Paolo Pasolini

a cura di Sandra Garuglieri e Marco Toloni

con Caterina Alinari, Ariel Bicchierai, Sara Buonadosa, Mattia Cappiardi, Tommaso Daffra, Lucile Ducron, Gianmarco Maioli, Duccio Nappini, Matteo Nigi, Jacopo Sarotti, Samantha Scrivere, Simone Ticci, Stefania Vestri

a cura di Atto Due \ LaboratorioNove

3 luglio, h 21.00

CONCERTO del Quintetto Ottoni e Big Band della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti

Direttore Valerio Mazzoni

A cura della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino

4 e 5 luglio, h 09:30 – h 13:00

Laboratorio interattivo su danza, movimento e social distancing.

IL CORPO comPROMESSO

a cura di Ornella d’Agostino (Carovana SMI – Sardegna)

Il seminario sarà preparato nei giorni precedenti con un meeting on-line*

5 luglio, h 20:20

ERBA VOLANT… GESTA MANENT

Brevi performance ed esplorazioni originali di danza

di e con Agnese Lanza e Sara Sicuro – Sabrina Mazzuoli e Giulia Chiarantini – Luca Zanni e Maria Vittoria Feltre – Elisa Romagnani e Laura Ghelli – Sara Capanna e Michele Scappa – Valentina Sechi e Alberto Gatti.

Ingresso a offerta libera.

a cura di Company Blu

9 e 10 luglio 2020 h 21 e h 22:30

Scusate il disturbo!

primo anno della Scuola di Teatro Intercity

a cura di Vania Rotondi

con Andrea Doti, Giacomo Tempestini, Silvia Serni, Stefano Giuntini, Stefano Marianella, Edoardo Logli, Ada Ascari, Tommaso Zipoli, Alexandro Sestini

a cura di Associazione Culturale Teatro della Limonaia

12 luglio, h 21

SUPERSOCRATES – Table soccer theatre

L’anteprima di uno spettacolo di calcio, democrazia e marionette

Teatro Elettrodomestico – di e con Eleonora Spezi e Matteo Salimbeni

una produzione Atto Due e Cambusa Teatro Locarno

13 e 14 luglio 2020 h 21 e h 22:30

Come le nuvole

quarto anno della Scuola di Teatro Intercity

percorso formativo a cura di Monica Bauco, Stefania Stefanin, Marco Di Costanzo e Teresa Fallai

con Chiara Bandini, Francesca Faraoni, Greta Milopulos, Lorenzo Santella, Adriana Serra

a cura di Associazione Culturale Teatro della Limonaia

18 luglio, h 20:20

GRASS ON THE SAX

Itinerario-performance di musica dal vivo e danza

di e con Duo Meissa – Alda delle Lucche e Giulia Fidenti, saxofoni

danzatori di Company Blu

Musiche di Ludovico Einaudi, Karl Jenkins, Jocelyn Pook

A cura di Artemista e Company Blu

22 luglio, h 20:20

ANABASI/YOĞURT – CONNECTIVE MOVEMENT

Progetto collettivo. Laboratorio + performance/improv danzatori – musicisti

(dalle h 17 alle h 20: due ore di laboratorio e un’ora di performance con musicisti)

Ingresso a offerta libera

a cura di Nicola Cisternino / Ensemble Blutwurst

FESTIVAL DEL TEATRO POPOLARE

Chiostro della Pieve di San Martino

9 luglio ore 21.30

Incursioni letterarie – Gianni Rodari

Saggio finale del laboratorio intermedio

a cura di Bottega Instabile

14 luglio ore 21.30

Uthopia / Tra cielo e terra. Reading Novecento

da Novecento di Alessandro Baricco

di e con Ciro Masella

16 luglio ore 21.30

Incursioni letterarie – Giacomo Leopardi

A cura del professor Giacomo Rosa e Bottega Instabile

21 luglio ore 21.30

E’ necessario essere come tutti?

Recital di letture e musica

a cura di La comunità San Martino

23 luglio ore 21.30

Incursioni letterarie – Eugenio Montale

A cura del professor Giacomo Rosa e Bottega Instabile

28 luglio ore 21.30

Il rumore del silenzio

testo e regia di Eugenio Nocciolini

con Giacomo Rosa ed Eugenio Nocciolini

musiche eseguite dal vivo da Andrea Casagni

a cura di Bottega Instabile

30 luglio ore 21.30

Decameron da Giovanni Boccaccio

adattamento e regia di Alessandro Calonaci

A cura di Mald’estro Compagnia

INCANTO 2020 – Rassegna del canto di tradizione orale e di nuova espressività XXVª edizione. Chiostro della Villa San Lorenzo

18 luglio ore 21:15

Concerto “CANZONI E NARRAZIONI”

YO YO MUNDI presentano “La rivoluzione del battito di ciglia”

Ingresso a pagamento

30 luglio ore 21:15

InCanto 2020 ospita il Teatro del Legame

Con lo spettacolo teatrale FIRENZE SECONDO NOVECENTO

Uno spettacolo ispirato a storie vere dalla Ricostruzione al Miracolo Economico

Testo di Daniele Locchi, regia di Daniele Lamuraglia

Ingresso a pagamento

22 agosto ore 21:15

Concerto con RICKY GIANCO e GIANFRANCO MANFREDI

Per la prima volta all’Istituto Ernesto de Martino

Ingresso a pagamento

29 agosto ore 21:15

Giornata dedicata a Pier Paolo Pasolini e al suo “Canzoniere italiano. Antologia

della poesia popolare” recentemente ristampato.

Spettacolo “LINGUAMADRE” con il Duo Bottasso, Elsa Martin e Davide Ambrogio

Ingresso a pagamento

19 settembre ore 21:15

Concerto con i GANG (band al completo) in “Ritorno al fuoco”

Le canzoni del nuovo album in anteprima

Ingresso a pagamento

INVASIONI MUSIC CORNER inpiazza Vittorio Veneto

Giovedì 2 Luglio “La Verità” Cover band Vasco Rossi

Venerdì 3 Luglio “C.H.C.S” Rock/Blues

Sabato 4 Luglio. In aggiornamento

Giovedì 9 Luglio. “Noise’n’Blues” Rock/Blues

Venerdì 10 Luglio. In aggiornamento

Sabato 11 Luglio. “Pipers” Beat 60/70

Giovedì 16 Luglio “Limite 60”. Cover band Nomadi

Venerdì 17 Luglio. “Porro 2.0” Punk/Rock

Sabato 18 Luglio. “Blows” Rock

Giovedì 23 Luglio. “Live view: Nirvana” Rock Narrato

Venerdì 24 Luglio. ”Skjammazy”. Jazz

Sabato 25 Luglio. In aggiornamento

Giovedì 30 Luglio “Synopia” Rock

Venerdì 31 Luglio. “Dam Choice” Rock