Sesto d’estate tra musica, spettacoli, gastronomia e il concerto di Marlene Kuntz

SESTO FIORENTINO – Sarà un’estate diffusa tra i vari luoghi della città quella che emerge dal cartellone Sesto d’estate curato dal Comune di Sesto in collaborazione con le associazioni, la Pro Loco e il centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa. “Quest’anno abbiamo varato un piano della comunicazione per i cittadini sulle attività estive – dice l’assessore alla cultura Jacopo Madau – sia sui social sia attraverso un brochure che potrà essere scaricata e che ogni mese presenterà gli eventi in programma. Un palcoscenico sarà dato anche ai giovani e ai gruppi musicali giovani che potranno esibirsi in una rassegna a loro dedicata”. Oltre alle piaze e alle strade del centro ospiteranno gli eventi il Chiostro San Martino, Palazzo Pretorio, il giardino del Teatro della Limonaia dove arriverà anche Sesto jazz festival, Colonnata e Cercina, Villa San Lorenzo, Doccia con Un palco in Biblioteca, il Chiosco dell’Oliveta, il Parco di Quinto e il Parco di Villa Solaria.

“Questa estate è la sintesi tra cultura e commercio. – dice l’assessore al commercio Claudia Pecchioli – attraverso il commercio potremo rendere vivi gli spazi e venire incontro alle esigenze dei cittadini. Sappiamo che dopo il periodo della pandemia c’è voglia da parte di tutti di ritrovarsi e incontrarsi e questa estate sarà l’occasione per tornare a scoprire la città”. A Colonnata torneranno i Mercoledì sotto le stelle a partire da giugno con la chiusura della piazza, in centro i Giovedì sotto le stelle i negozi saranno aperti la sera in luglio, mentre a settembre torneranno la fiera con le giostre e il luna park.

Al Parco di Quinto Basso dal 24 al 28 agosto torneranno Sussulti Metropolitani, al Parco dell’Oliveta animazione e musica fino all’11 settembre, giugno e luglio con spettacoli al giardino del Teatro della Limonaia, a Villa San Lorenzo sarà di scena InCanto, al Chiostro della Pieve teatro popolare e Cercina riporterà in piazza la festa del grano. A settembre tornerà Liberi tutti con musica dal vivo e street food e quest’anno per la musica ci sarà spazio per le band giovanili e locali. Mercatini, occasioni gastronomiche e anche nuove opportunità per trascorrere le serate non solo nel centro cittadino, ma anche nel nuovo spazio di Villa Solaria che aprirà dal 15 giugno per attraversare tutta l’estate e dove si potranno trovare momenti di relax e concerti musicali per tutti i gusti. E per la Liberazione protagonista del concerto gratuito in piazza sarà Marlene Kuntz.